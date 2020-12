USA: Gubernator zatwierdził wyniki wyborów w Wisconsin, wygrał Biden

Gubernator Wisconsin Tony Evers zatwierdził w poniedziałek wyniki wyborów prezydenckich w tym stanie. Zwyciężył, z przewagą ponad 20 tys. głosów, Demokrata Joe Biden.

"Wypełniłem dziś swój obowiązek certyfikowania wyborów z 3 listopada" - przekazał Evers. Gubernator podziękował przy tym urzędnikom wyborczym w stanie za wysiłek, by "zapewnić nam bezpieczne, uczciwe i sprawne wybory". Zgodnie z prawem Wisconsin 10 elektorów z tego stanu opowiedzieć powinno się w Kolegium Elektorów za Bidenem.

Wyniki certyfikowano po zakończonym w niedzielę ponownym przeliczeniu głosów w dwóch hrabstwach w Wisconsin - Dane i Milwaukee, o co wnioskował sztab Republikanina Donalda Trumpa. W pierwszym z nich urzędujący prezydent zmniejszył swoją stratę do Bidena o 45 głosów. W drugim wyborczy audyt powiększył przewagę Demokraty o 132 głosy.

Ponowne przeliczenie kart wyborczych nie zmienił tego, iż Biden zwyciężył w Wisconsin z przewagą ponad 20 tys. głosów. Kampania Trumpa zapowiada, że do wtorku złoży jednak w tym stanie skargę wyborczą.

Dotychczas w kluczowych wyborczo stanach nie przynoszą one większych sukcesów obozowi Republikanina. Wyniki wyborów i wygraną Bidena certyfikowano już m.in. w Michigan, Pensylwanii, Georgii czy Arizonie.

Biden ogłosił swoją wyborczą wygraną, ale Trump nie uznał zwycięstwa rywala. Utrzymuje, że w procesie wyborczym dochodziło do nieprawidłowości, a jego obóz składa i zapowiada kolejne skargi sądowe. W żadnym ze stanów nie doprowadziły one do odwrócenia rezultatu na korzyść gospodarza Białego Domu.

W Kolegium Elektorów, które przywódcę USA wybierać będzie 14 grudnia, Biden może liczyć na 306 głosów, a Trump na 232. Do zaprzysiężenia 46. prezydenta USA dojdzie 20 stycznia.