USA: Gwiazdor filmowy Jeremy Renner opuścił po ciężkim wypadku szpital

Nominowany dwukrotnie do nagrody Oscara amerykański aktor Jeremy Renner opuścił szpital w stanie Nevada. Trafił tam 1 stycznia w ciężkim stanie z obrażeniami, których doznał podczas odśnieżania.

Renner, który otrzymał dwie nominacje do Oscara za udział w filmach "Miasto złodziei" i "The Hurt Locker: W pułapce wojny" spędził 52 urodziny przykuty do szpitalnego łóżka. Aktor miał nieszczęśliwy wypadek w którym omal nie stracił życia.

W poniedziałek aktor wrócił do domu. Powiadomił na Twitterze, że był już w stanie obejrzeć z rodziną premierę drugiego sezonu serialu, "Mayor of Kingstown".

"W trakcie rekonwalescencja, byłem bardzo podekscytowany oglądaniem 201 odcinka" - napisał gwiazdor "Avengers".

Radość z poprawy stanu zdrowia wyraziła w rozmowie z magazynem "People" siostra aktora, Kym Renner.

"Jeśli ktoś zna Jeremy'ego wie, że jest on bojownikiem. Robi szybsze postępy w rekonwalescencji niż można by oczekiwać" - zapewniała.

Według źródła, na które powołuje się "People", artysta ma jeszcze długą drogę do odzyskania pełnego zdrowia.

Jak przypominają amerykańskie media, Renner, który przebywał z rodziną podczas świąt w Lake Tahoe, odkopywał zasypany przez śnieg na swej posesji samochód. Używał w tym celu ważącego bez mała siedem ton pługu śnieżnego.

Kiedy przerwał pracę aby porozmawiać z krewnym, maszyna zaczęła się staczać. Renner usiłował ją zatrzymać jednak pług na niego najechał. Aktor doznał m.in. tępego urazu klatki piersiowej oraz obrażeń ortopedycznych i został poddany operacji.

Renner znany jest też z udziału w projektach studia Marvel, takich jak "Mission: Impossible", "Nowy początek" oraz "American Hustle".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski