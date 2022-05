USA: Henry Kissinger: Ukraina powinna zgodzić się na oddanie części swojego terytorium

Henry Kissinger uważa, że Ukraina powinna zgodzić się na oddanie części swojego terytorium, aby osiągnąć porozumienie pokojowe z Rosją i natychmiast zakończyć trwającą od trzech miesięcy wojnę. Pisze o tym amerykański „Newsweek”, relacjonując wypowiedź byłego sekretarza stanu USA w Davos.

98-letni amerykański polityk przemawiał w poniedziałek online na trwającym tam Światowym Forum Ekonomicznym. Jego zdaniem w dłuższej perspektywie brak negocjacji z Rosją i dalsze antagonizowanie Moskwy może mieć katastrofalne skutki dla stabilności Europy.

Do wypowiedzi Kissingera nawiązuje też brytyjski "Telegraph". Podkreśla, że wezwał on Zachód do zaprzestania prób zadawania miażdżącej klęski siłom rosyjskim na Ukrainie. W jego opinii byłoby fatalne dla Zachodu, gdyby dał się ponieść nastrojowi chwili i zapomniał o właściwym miejscu Rosji w europejskim układzie sił.

"Negocjacje muszą się rozpocząć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, zanim doprowadzą do wstrząsów i napięć, których nie będzie łatwo przezwyciężyć. Idealną linią podziału powinien być powrót do status quo ante. Wykraczając poza ten punkt, wojna nie będzie dotyczyła wolności Ukrainy, lecz nowej wojny przeciwko samej Rosji" - przekonywał sekretarz stanu i doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego w kadencji prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda.

Jak zaznaczył Rosja była istotną częścią Europy przez 400 lat i gwarantowała europejską równowagę sił w krytycznych momentach. Przywódcy europejscy - dowodził - nie powinni tracić z oczu tej długoterminowej relacji, ani ryzykować popychania Rosji do stałego sojuszu z Chinami.

"Mam nadzieję, że Ukraińcy połączą bohaterstwo, które okazali, z mądrością" - zauważył oceniając, że właściwą rolą dla tego kraju jest pełnienie roli neutralnego państwa buforowego, a nie granicy Europy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwracając się do uczestników forum na wideo akcentował m.in., że jest "jest to rok, w którym dowiemy się, czy brutalna siła będzie rządzić światem". Jak argumentował Rosja powinna zostać całkowicie wykluczona z cywilizowanego świata i należy wstrzymać wszelką wymianę handlową do czasu wyparcia wojsk rosyjskich z Ukrainy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski