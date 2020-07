USA: Huragan Douglas zbliża się do Hawajów

Zaliczony do kategorii 1 huragan Douglas zbliża się do archipelagu Hawajów, nad którym ma przejść w niedzielę wieczorem, czasu lokalnego. Władze ostrzegły mieszkańców aby zaopatrzyli się w żywność i pozostali w domach.

Huragan o prędkości wiatru dochodzącej do 145 km/godz znajduje się obecnie w odległości ok. 150 km od północno wschodnich wybrzeży wyspy Maui i przesuwa się z prędkością ok. 26 km/godz na zachód.

Według prognoz Krajowego Centrum ds. Huraganów w Miami, Douglas przejdzie nad wyspami Maui, Kauai i Oahu, gdzie znajduje się stolica Hawajów - Honolulu (ok. 350 tys. mieszkańców) lub w bardzo małej od nich odległości.

Już obecnie wiatr przybiera na sile a fale oceaniczne dochodzą do kilku metrów. Nad wyspami przechodzą też potężne ulewy.

Burmistrz Honolulu Kirk Caldwell otworzył tymczasowe pomieszczenia, mogące służyć za schrony dla ok. 1600 osób. Ostrzegł jednak, że mogą one być użyte jedynie w ostateczności ponieważ trudno będzie w nich zachować środki ostrożności obowiązujące w czasie pandemii koronawirusa.

Szef lokalnych władz na wyspie Maui Michael Victorino zaapelował do mieszkańców o zgromadzenie zapasów żywności i unikanie wychodzenia na otartą przestrzeń. "Bądźmy przygotowani na najgorsze i miejmy nadzieję na najlepsze" - powiedział Victorino w lokalnej telewizji KHON News.

Meteorolodzy podkreślają, że huragan o tej sile jest rzadkim zjawiskiem na Pacyfiku w rejonie Hawajów.