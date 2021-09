USA: Huragan Nicholas dotarł do wybrzeży Teksasu i Luizjany

Huragan Nicholas dotarł do wybrzeży amerykańskich stanów Teksas i Luizjana - poinformowało we wtorek Krajowe Centrum Huraganów (NHC). Prezydent Joe Biden ogłosił w Luizjanie stan wyjątkowy.

Nicholas pojawił się zaledwie kilka tygodni po tym, jak przeszedł huragan Ida, który spustoszył północne wybrzeże Zatoki Meksykańskiej i zabił 71 osób.

Prezydent Biden ogłosił, że Luizjanie zostanie udzielona pomoc federalna, która uzupełni lokalne działania w związku z warunkami wywołanymi przez Nicholasa.

W 17 hrabstwach i trzech miastach Teksasu również obowiązuje stan wyjątkowy. Gubernator stanu Greg Abbott powiedział, że zespoły ratownicze są w gotowości - dysponują łodziami i helikopterami.

Teksas i Luizjana pozamykały dziesiątki szkół. Houston zawiesiło połączenia kolejowe i autobusowe. Tam oraz w mieście Corpus Christi odwołano setki lotów albo przesunięto ich terminy.

Krajowa Służba Pogodowa (NWS) prognozuje dla przybrzeżnych części Teksasu opady do 16 cali (ok. 406 mm), a w niektórych miejscach nawet 20 cali (ok. 508 mm). Instytucja wydała ostrzeżenia dotyczące sztormu, powodzi i burz tropikalnych, dodając, że to "sytuacja zagrażająca życiu". Wskazała też, że Nicholas może przerwać dostawy energii elektrycznej i utrudnić próby ich przywrócenia w 119 tys. domostw, które pozostają bez zasilania po przejściu Idy.

Houston, czwarte pod względem zaludnienia miasto w USA, zostało spustoszone w 2017 r., gdy uderzył w nie huragan 4. kategorii Harvey. Zginęło wtedy prawie 100 osób.