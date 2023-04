USA i Chiny biją się o duży rynek. Rosja biernie patrzy

Azja Centralna stała się areną rywalizacji między USA i Chinami. W tej rozgrywce Moskwa pozostaje z dala od centrum wydarzeń, nie mając żadnego wpływu na kształtowanie nowych relacji geopolitycznych.

W skomplikowanym układzie geopolitycznych zależności i zmian w układzie sił w Azji Centralnej i jej sąsiedztwie w ostatnim czasie miały miejsce dwa ważne wydarzenia.

Pierwszym była wizyta pod koniec lutego amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena w Kazachstanie i Uzbekistanie; drugim - marcowe spotkanie na Kremlu prezydenta Rosji Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Oba te wydarzenia, choć pozornie nie wnoszące niczego nowego do obecnego układu sił w regionie, powinny być postrzegane jako próba sił Pekinu i Waszyngtonu.

Azja Centralna bardziej obawia się sankcji, niż wojny

Choć oficjalnie republiki centralnoazjatyckie pozostają zdystansowane od jednoznacznego określenia swojej postawy wobec wojny w Ukrainie, to nie jest tajemnicą, że są one dość niechętne awanturniczej polityce Rosji. Poziom tej niechęci jest silnie spolaryzowany, od milczącej akceptacji w Turkmenistanie, po podejmowanie przez Kazachstan działań wyraźnie uderzających w rosyjską gospodarkę.

Choć Ukraina jest dla republik relatywnie odległym teatrem wojny, to bliskie stają się gospodarcze problemy, jakie wywołała. Oprócz kosztownych fluktuacji na rynku surowców energetycznych, Azja Centralna stanęła przed wyzwaniem, jakim jest silna pozycja Rosji w jej systemie gospodarczym. Wobec nawarstwiających się sankcji pojawiła się w Kazachstanie i Uzbekistanie realna obawa, że dotkną one również ich gospodarki. Co prawda już po wprowadzeniu pierwszych sankcji zarówno Bruksela, jak i Waszyngton zapewniały, że zrobią wszystko, aby ich efekty nie odbiły się negatywnie na lokalnych gospodarkach, ale niepokój pozostał.

Niepewność Azji Centralnej szybko wykorzystały Stany Zjednoczone, upatrując szansy na stworzenie przyczółka dla swojej obecności w regionie. Dla Waszyngtonu jest to niezwykle ważne w kontekście pełzającej wojny gospodarczej z Chinami.

Okazją do pogłębienia relacji było cykliczne forum w formacie C5+1 (pięć republik Azji Centralnej i USA). Spotkanie poprzedziła wizyta sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Astanie i w Taszkencie, gdzie spotkał się z przywódcami tych dwóch wiodących republik. Tematem przewodnim były problemy gospodarcze regionu, które są bezpośrednio i pośrednio wynikiem napaści Rosji na Ukrainę. Sekretarz zauważył, że sankcje wpływają na osłabienie więzi gospodarczych Azji Centralnej z Moskwą i zapewniał o gotowości do rozwijania relacji ekonomicznych, które zrównoważyłyby obecne straty dla gospodarek republik. Jednocześnie zapewniał o elastycznym podejściu Waszyngtonu do potencjalnych naruszeń sankcji przez republiki, mając świadomość, że proces eliminacji gospodarczej zależności od Moskwy jest skomplikowany i długotrwały.

Przywódca Chin Xi Jinping wyciąga rękę do izolowanej Rosji

W izolowanej politycznie Rosji prezydent Putin nie ma zbyt wielu okazji do spotkań zagranicznych. W dodatku dla Kremla obecna sytuacja jest wyjątkowo upokarzająca, gdy musi zabiegać o jakikolwiek, choćby udawany przejaw istnienia przyjaznych relacji między Moskwą a państwami z dotychczasowego obszaru swoich wyłącznych wpływów.

Nie zmieniła tego nawet wizyta przywódcy Kazachstanu Kassyma-Żomarta Tokajewa na Kremlu po jego zwycięstwie w listopadowych wyborach prezydenckich. Po krótkiej, kurtuazyjnej wizycie w Moskwie, udał się on bowiem prosto do Paryża, by kontynuować zacieśnianie relacji z państwami UE. Tym bardziej znacząca dla Kremla stała się więc wizyta przywódcy Chin, państwa będącego jedną z dwóch globalnych i skonfliktowanych potęg.

Choć wizyta ta została odebrana na Zachodzie z pewnym niepokojem, to jej faktyczne znaczenie dla kształtującego się układu sił na globie jest marginalne. Pozornie może się wydawać, że szumne ogłoszenie przez obu przywódców "nowej ery" w relacjach bilateralnych jest otwarciem nowego rozdziału dla wzmacniania pozycji politycznej Rosji. W istocie nie należy spodziewać się, by Kreml uzyskał wsparcie Pekinu dla kontynuacji wojny w Ukrainie, czy odzyskiwania utraconej pozycji w Azji Centralnej. Dla Chin pierwszoplanową rolę odgrywa umacnianie własnych wpływów w regionie i przeciwdziałanie próbom jego silniejszego związania z Zachodem. Trzeba tu wspomnieć, że swoją pierwszą podróż zagraniczną od czasu wybuchu pandemii Xi Jinping odbył do Kazachstanu, gdzie zapewnił prezydenta Tokajewa, że Chiny będą gwarantem niepodległości i integralności republiki. Te słowa w sposób jednoznaczny nakreśliły granicę dla rosyjskiej polityki siły.

Niemniej Pekin nie chce, by Azja Centralna stała się obszarem ścierania się wpływów chińskich i rosyjskich. Choć to obecnie Chiny są dominującą siłą w regionie, to jest to wynik agresywnej polityki Kremla, która wzbudziła niepokój w republikach i przesunęła je w stronę Pekinu, jako jedynej realnej siły mogącej gwarantować stabilność i bezpieczeństwo. Oficjalnie Putin i Xi potwierdzili wolę współpracy na rzecz rozwoju Azji Centralnej i zapewniania bezpieczeństwa regionalnego. Definicja tej drugiej kwestii przez przywódców jest dość zaskakująca, bowiem ma dotyczyć przede wszystkim przeciwdziałania "kolorowym rewolucjom" i "zewnętrznym ingerencjom w wewnętrzne sprawy regionu". W domyśle chodzi oczywiście o wpływy zachodnie, które zwyczajowo w Pekinie i Moskwie są identyfikowane jako próby zaszczepienie obcego systemu wartości, w tym zasad demokratycznych.

Czy w dobie wojny na Ukrainie Azja Centralna może spać spokojnie?

Azja Centralna jest zwyczajowo postrzegana jako obszar rosyjskich wpływów, silnie powiązany gospodarczo i politycznie z Moskwą. Od chwili wybuchu wojny wyraźny jest jednak dryf republik w kierunku zdystansowania od Kremla i zbliżenia z Chinami, Zachodem i Turcją. Osłabiona sankcjami i kosztami wojny Rosja przestała być spoiwem centralnoazjatyckiego systemu bezpieczeństwa, a stała się niewygodnym partnerem gospodarczym. W obecnej sytuacji geopolitycznej w regionie głównym rozgrywającym stają się Chiny, które z jednej strony zostały gwarantem stabilności i bezpieczeństwa Azji Centralnej, a z drugiej pożądanym i w zasadzie jedynym liczącym się partnerem Moskwy. Z kolei Zachód, a zwłaszcza Stany Zjednoczone dostrzegają swoją szansę na ponowne zaistnienie w regionie, po wycofaniu się z Afganistanu w 2021 roku.

Poszukiwania przez Chiny i Rosji nowej formuły współpracy politycznej i gospodarczej uwzględnia oczywiście również kształt tych relacji na obszarze Azji Centralnej. Chiny nie zamierzają podejmować ofensywy w celu wyrugowania Rosji z regionu. Raczej będą kontynuować politykę cierpliwego wyczekiwania, bowiem pozycja Moskwy cały czas ulega erozji. Na ten proces mają też wpływ zachęcające działania Zachodu, a to już jest dla Pekinu nieakceptowalne. Stąd zapewne rosyjska wizyta Xi Jinpinga mająca na celu poprawę wizerunku Moskwy w regionie, który - o czym trzeba pamiętać - nie jest tak krytycznie nastawiony do Rosji, jak Europa.

Wydaje się, że Chiny będą ograniczać swoją prorosyjską aktywność do sytuacji, gdy zbliżenie Azji Centralnej i Zachodu będzie zagrażać ich interesom. Niezależnie jednak od kształtu przyszłych stref wpływów w regionie między Zachodem a Chinami, dla Rosji pozostaje jedynie miejsce na peryferiach.