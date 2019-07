USA i Chiny porozumiały się ws. handlu, ale zagrożeń nie brakuje

Jest mało prawdopodobne, że uzgodnione na szczycie G20 w Osace zawieszenie broni w sporze handlowym między Stanami Zjednoczonymi i Chinami potrwa znacznie dłużej niż w przypadku porozumienia z grudnia - napisał 1 lipca brytyjski dziennik "Financial Times".

Według gazety szczyty G20 popadają w schematy, a spotkanie liderów w Osace wyglądało jak powtórka tego z grudnia zeszłego roku w Buenos Aires.

Przed spotkaniem prezydent USA Donald Trump nasilił wojnę celną z Chinami, a następnie uzgodnił ze swoim chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem, że rozmowy zostaną wznowione - podkreśla "Financial Times" w artykule redakcyjnym. W ocenie gazety obietnica Donalda Trumpa, że powstrzyma się od nałożenia kolejnych ceł na chińskie towary jest dobrym znakiem, a zgoda na to, by amerykańskie firmy sprzedawały produkty koncernowi Huawei, to znaczne ustępstwo. "Mimo częściowego wycofania się w weekend (z ograniczeń związanych z Huaweiem), nowa zimna wojna technologiczna wciąż może hamować jakąkolwiek szerszą dwustronną umowę handlową" - uważa dziennik.



"Financial Times" zaznacza jednak, że nie znane są szczegóły porozumienia i nie wiadomo, co przywódca Chin obiecał Trumpowi w zamian, oprócz - jak mówił Trump - zakupu "ogromnych ilości" amerykańskich produktów rolnych.



"Ale porozumienie o kontynuacji rozmów bez wycofania jakichkolwiek ceł, które już zostały nałożone, to przygnębiająco nisko zawieszona poprzeczka, aby świętować" - pisze gazeta.



Wydaje się, że prezydent Trump podczas szczytu w Osace był w mniejszym stopniu zainteresowany spotkaniami z sojusznikami niż z "autokratami" - pisze "FT". Wśród tych drugich dziennik wymienia prezydenta Rosji Władimira Putina, saudyjskiego następcę tronu Muhammada ibn Salmana i północnokoreańskiego przywódcę Kim Dzong Una.



Według gazety największym osiągnięciem zakończonego 29 czerwca szczytu w japońskiej Osace było zakończenie negocjacji w sprawie umowy handlowej UE-Mercosur (Wspólny Rynek Południa), które "potwierdziło unijne przywództwo w kwestii liberalizacji handlu". Pokazało to, że pomimo wycofania się z multilateralizmu przez USA, międzynarodowa współpraca wciąż funkcjonuje - "nawet jeśli ledwo, ledwo" - podsumowuje dziennik.

Chiny Przelicz walutę

yuan (CNY)

0,544 złoty (PLN) 0,128 EUR, 0,146 USD