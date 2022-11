USA i Chiny wróciły do prowadzenia rozmów nieoficjalnymi kanałami

Ostatnie miesiące przyniosły sporo napięć w relacjach chińsko-amerykańskich. Wydarzenia ze szczytu G20 tworzą złudzenie początku odwilży, w której nieoficjalne kanały komunikacji stają się dość użytecznym narzędziem prowadzenia polityki.

14 listopada br. podczas szczytu przywódców 20 najlepiej rozwiniętych gospodarek świata w Indonezji, doszło do pierwszego (w obecnych rolach) spotkania twarzą w twarz prezydenta USA Joe Bidena i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga.

Rozmowy przywódców, jak i pozostałych członków delegacji obu państw, nie doprowadziły do żadnego przełomu we wzajemnych relacjach. Kwestie takie jak Tajwan, wojna w Ukrainie czy rywalizacja w zakresie nowych technologii, w tym nowe prawo znacząco ograniczające ich transfer z USA do Chin, stanowią obecnie główną kość niezgody w relacjach obu mocarstw. Dodatkowo obie strony mają świadomość, że rywalizacja między nimi ma charakter strukturalny, tj. różnice dotyczą wizji ładu międzynarodowego.

Kuluarowe spotkania przygotowują grunt pod właściwy dialog

W tym kontekście spotkanie na Bali można uznać raczej za próbę utrzymania dialogu niż krok ku ociepleniu relacji. Do pozytywów natomiast można zaliczyć obopólną chęć do przywrócenia dwustronnych dialogów sektorowych, w tym ds. zmian klimatu.

Jednak według źródeł na jakie powołuje się The Wall Street Journal, na kilka dni przed wspomnianym spotkaniem doszło do nieoficjalnych rozmów pomiędzy delegacjami Chin i USA złożonymi z byłych polityków, ekspertów oraz przedstawicieli świata biznesu. Taki format rozmów nie należy do nowych, choć przez ostatnie 3 lata nie odbyło się żadne spotkanie. Ich pomysłodawcą jest Maurice Greenberg, były dyrektor generalny American International Group (AIG). Jest on znany ze swoich inwestycji w Chinach oraz z lobbowania na ich rzecz, w tym w sprawie przyjęcia do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w czasach prezydentury Billa Clintona. W amerykańskiej 13 osobowej delegacji oprócz 97-letniego Greenberga znalazł się również m. in. Paul Fribourg, prezes ContiGroup, firmy z branży rolno-spożywczej, czy były senator Max Baucus z Partii Demokratycznej.

Chiny obawiają się eskalacji związanej z brakiem dialogu

Ze strony Chin za organizację podróży do USA odpowiedzialny był powiązany z rządem Ludowy Chiński Instytut Spraw Zagranicznych, który miał otrzymać zielone światło na prowadzenie rozmów od samego Xi Jinpinga. Miał to być również sygnał dla władz w Waszyngtonie, że Chiny obawiają się eskalacji związanej z brakiem dialogu.

W trakcie spotkania w Nowym Jorku obie strony przedstawiły swoje poglądy na tematy poruszane później w trakcie szczytu G20. Relacja z tej dyskusji miała zostać przedstawiona następnie administracji prezydenta Bidena, która jednak odmówiła komentarza na temat całego przedsięwzięcia.

Wiadomo jednak, że rozmowy w tym formacie będą kontynuowane, a następne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Chinach. Fakt ten może świadczyć o tym, że rządzący Państwem Środka obecnie uznają nieoficjalne kanały komunikacji za dość użyteczne narzędzie, licząc przy tym na większy sukces w rozmowach z ludźmi, których kariery mogły się rozwinąć dzięki dobrym relacjom Chin i USA.

