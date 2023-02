USA i Tajwan zacieśniają współpracę w dziedzinie edukacji

Tajwan kojarzony jest z rywalizacją chińsko-amerykańską. Mniej uwagi poświęca się wyzwaniom, przed jakimi stoi tamtejsze społeczeństwo, takim jak nieefektywna edukacja. Aby zaradzić temu problemowi Tajpej podjęło współpracę ze swoim największym sojusznikiem.

22 lutego br. wizytę na Tajwanie złożyła przedstawicielka Departamentu Stanu USA Camille Dawson. W jej trakcie uczestniczyła w spotkaniu Amerykańsko-Tajwańskiej Inicjatywy Edukacyjnej oraz rozmawiała z Lee Royem, wiceministrem spraw zagranicznych tej samorządnej wyspy, którą Chiny ludowe nieodmiennie od prawie 75 lat uznają za swoją zbuntowaną prowincję.

Amerykańsko-tajwańska współpraca edukacyjna ma już dłuższą historię

Inicjatywa stanowi rozwinięcie formatu współpracy rozpoczętego w 2020 r., którego celem jest zacieśnienie współpracy w dziedzinie edukacji. W pierwszej kolejności chodzi o naukę języka angielskiego i mandaryńskiego jako języków obcych odpowiednio na Tajwanie i w USA. Przejawem współpracy mają być wymiany studenckie oraz „stworzenie szansy, aby amerykańscy i tajwańscy uczniowie mieli możliwość nauki u native-speakerów.”

Pierwotnie projekt ten miał obejmować studentów uczelni wyższych. W 2021 r. tajwańskie ministerstwo spraw zagranicznych przeznaczyło kwotę 790 tys. dolarów na wsparcie amerykańskich programów wymian studenckich. Obecne rozmowy dotyczyły rozszerzenia współpracy o naukę w szkołach podstawowych i średnich. O pomyśle pozytywnie wypowiedział się wspomniany już wiceminister Lee.

Aspiracje Tajwanu są wysokie, skala wyzwań również

W tym miejscu warto pochylić się nad przyczynami współpracy w tej dziedzinie. Z perspektywy Tajwanu jest to szansa na choćby częściową realizację zapoczątkowanego w 2018 r. rządowego planu uczynienia do 2030 r. z obywateli historycznej Formozy społeczeństwa biegłego w angielskim. Pomimo wprowadzenia w 2005 r. nauki tego języka jako obowiązkowego przedmiotu w tajwańskich szkołach, to wciąż duża część społeczeństwa, zwłaszcza z mniejszych miejscowości, nie włada żadnym językiem obcym. Stąd też autorzy programu zwracają uwagę na stworzenie „umiędzynarodowionych” miejsc, których istnienie zachęci przedstawicieli lokalnego biznesu do nauki języka.

Skala wyzwań z tym związanych jest dość duża. W rankingu społeczeństw najlepiej władających językiem angielskim przygotowywanym przez firmę Education First, Tajwańczycy w 2017 r. plasowali się w piątej dziesiątce na ok. 100 badanych państw. Jednocześnie samo niejednorodne językowo społeczeństwo - dla części autochtonicznych obywateli Tajwanu mandaryński jest językiem obcym - jest pozytywnie nastawione do zmian. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniach przeprowadzonych przez ośrodek badań opinii publicznej Pollcracy Lab, działający przy National Chengchi University. Według nich, zmiany na rzecz większej obecności języka angielskiego w przestrzeni publicznej popiera ponad siedmiu na dziesięciu badanych.

Z kolei z perspektywy dla USA, przybycie tajwańskich nauczycieli jawi się jako alternatywa dla problematycznych Instytutów Konfucjusza i nauczycieli mandaryńskiego wywodzących się z Chin kontynentalnych. Liczba tych pierwszych spadła przy amerykańskich uczelniach do osiemnastu, gdyż uważane są za sposób wywierania wpływu na studentów i opinię publiczną w USA.

W trakcie wizyty Camille Dawson, przedstawicielka Departamentu Stanu USA, pochwaliła tajwańskie środowisko edukacji za „brak występowania w nim jakichkolwiek form cenzury i przymusu”. Rozpowszechnienie angielskiego byłoby kolejnym poziomem coraz silniejszych więzi łączących Tajwan ze światem zachodnim i USA.