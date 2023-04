USA i UE będą się przeciwstawiać próbom destabilizacji światowych rynków energii w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej

Stany Zjednoczone i Unia Europejska zobowiązały się we wtorek do stawiania czoła wszelkim próbom wykorzystania energii jako broni i destabilizacji światowych rynków energii w związku z trwającą wojną na Ukrainie. W Brukseli we wtorek odbyło się posiedzenie Rady ds. Energii UE-USA z udziałem sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena i szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella.

"Obie strony potwierdziły swoje silne zaangażowanie w bezpośrednie stawianie czoła, za pomocą odpowiednich środków, wszelkim próbom zmierzającym do dalszej destabilizacji światowej energetyki i obchodzenia sankcji" - czytamy w komunikacie opublikowanym po spotkaniu.

"Przyspieszenie transformacji energetycznej, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych i zmniejszenie zużycia energii są kluczem do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałania próbom wykorzystania energii jako broni" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu.