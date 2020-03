USA: Illinois walczy z koronawirusem, pierwszy zgon w Chicago

Podobnie jak inne miasta w Stanach Zjednoczonych, tak i Chicago podejmuje działania, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W stanie Illinois zdiagnozowano 160 przypadków SARS-Cov-2; jedna osoba zmarła.

Od poniedziałku w Illinois nieczynne są bary i restauracje. Można tylko zamawiać potrawy na wynos. Dzień później zamknięto szkoły. Odwołane są lub przekładane duże wydarzenia, a władze apelują, aby ludzie pracowali z domów i starali się ich nie opuszać.

Gubernator J.B. Pritzker wydał rozporządzenie, zabraniające zgromadzeń z udziałem powyżej 50 osób. Zakaz dotyczy siłowni, kręgielni, prywatnych klubów, kin, kasyn itp. Nie obejmuje sklepów spożywczych, szpitali, aptek, stacji benzynowych, banków oraz schronisk.

Gubernator i burmistrz Lori Lightfoot uzasadniali konieczność restrykcji wzrostem liczby przypadków SARS-Cov-2. Od piątku do niedzieli liczba ta podwoiła się i we wtorek sięgała 160.

Gubernator powiadomił we wtorek o śmierci emerytowanej pielęgniarki z Chicago, która zwerbowała ok. 60 osób do pomocy w walce z Covid-19. Ubolewał, że nie poskutkowały wezwania o pozostanie w domach, unikania barów i większych zgromadzeń.

"Nikt nie jest odporny, masz obowiązek działać w najlepszym interesie wszystkich ludzi w tym stanie" - podkreślił Pritzker.

Jednocześnie nie szczędził uznania osobom zaangażowanym we wspieranie tych, którzy nie mogą kupić sobie żywności, znajdującym bezpieczne sposoby przychodzenia w sukurs restauracjom i artystom nie mogącym tworzyć z powodu wirusa.

"Nasi ludzie to najodważniejsi, najmilsi i najciężej pracujący ludzie w kraju" - zapewniał Pritzker, narzekając na rząd federalny za "monopolizowanie dostaw i niedostarczanie ich stanom".

Lightfoot nawoływała, aby mieszkańcy Chicago przestrzegali zaleceń władz w zakresie ochrony zdrowia i higieny. "To jeden z najtrudniejszych okresów, w obliczu którego każdy z nas stanie. (…) Możemy ocalić ludzkie istnienia, jeśli będziemy pracować razem zakładając rękawiczki i kierując się zdrowym rozsądkiem" - oceniła Lightfoot.

Redaktorka chicagowskiego Polskiego Radia Małgorzata Ptaszyńska zauważyła w rozmowie z PAP, że miasto zamiera. Autostrady i ulice są opustoszałe, biura pozamykane, lokale usługowe nieczynne.

"Jechałam w poniedziałek koleją miejską i była prawie pusta. Ludzie wykupują wszystko jak leci, czasem w sklepach niewiele można dostać i trzeba czekać do następnego dnia aż przyjdą nowe dostawy" - wyjaśniała.

Wskazała na przesuwanie przez sąd w hrabstwie Cook na dalszy termin mniej ważnych spraw. "Zaprzestano udzielania tam ślubów cywilnych; można je zawierać aranżując to z duchownymi. Lekarze i szpitale apelują, aby przesuwać wizyty, które nie wymagają natychmiastowej interwencji" - powiedziała.

Dziennikarka zwróciła uwagę, że kościoły odwołały odprawianie mszy św. Księża, z którymi rozmawiała, akcentowali, że po raz pierwszy w ich wieloletniej posłudze stanie się to także w Wielkanoc.

W środowisku polonijnym Ptaszyńska nie dostrzegła na ogół objawów paniki. Zaobserwowała różne zachowanie. "Jedni wierzą władzom i starają się przestrzegać ich zaleceń. Inni gromadzą zapasy i jeżdżą nawet na zakupy do sąsiedniego stanu Wisconsin. Są też ludzie, którzy wyznają spiskowe teorie i uważają, że koronawirus to broń biologiczna" - konkludowała.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski