USA: Inflacja w listopadzie wyniosła w ujęciu rocznym 7,1 proc.

Inflacja w USA w listopadzie w ujęciu rocznym wyniosła 7,1 proc., podczas gdy w październiku wynosiła rok do roku 7,7 proc. Ceny żywności wzrosły od października do listopada o 0,5 proc., a rok do roku o 12 proc. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 0,1 proc. - podaje we wtorek Associated Press.

Najnowsze dane wskazują na stały spadek wzrostu cen w USA, który w czerwcu osiągnął najwyższy poziom od 40 lat. Zdaniem wielu ekonomistów i przedstawicieli Fed, czyli banku centralnego USA, jest to bardzo optymistyczny sygnał, mimo iż obecna inflacja jest wciąż znacznie wyższa od celu Fed, wynoszącego 2 proc.

Oczekuje się, że cel ten zostanie osiągnięty dopiero w 2024 roku, jednak Wall Street zareagowała bardzo pozytywnie na najnowsze dane, w nadziei na to, że spowolnienie wzrostu cen skłoni Fed do odstąpienia od podwyżek stóp procentowych, które mają wyhamować inflację - pisze AP.

Na razie jednak Fed zamierza w środę podnieść stopy procentowe po raz siódmy w tym roku, co podroży ponownie koszty kredytu dla firm i klientów indywidualnych.

Według sondaży exit poll przeprowadzonych wśród uczestników listopadowych wyborów do Kongresu USA inflacja była wskazywana jako główny problem przez największą grupę wyborców.