USA: Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku prezentuje instalację wyrażającą solidarność z zaatakowaną Ukrainą

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku (IKP) przyłączył się do promocji projektu ukraińskiej artystki Darii Kolcowej "Theory of Protection", który jest wyrazem solidarności z zaatakowaną przez Rosję Ukrainą. Instalację wspiera polskie MSZ.

Przebywająca w USA na stypendium Fulbrighta Ewa Sułek propaguje instalację na całym świecie i apeluje m.in. do galerii i innych instytucji kultury, by przyłączyły się do akcji i pokazywały symboliczny projekt na znak solidarności z Ukrainą.

Nawiązuje on do zabezpieczeń okien na wypadek nalotów. Artystka używa w tym celu np. wzmacniającej szyby taśmy klejącej. W wydarzeniu biorą udział m.in. instytuty polskie w Europie, USA, Ameryce Południowej i Azji, a także instytucje kulturalne w Polsce.

Jak powiedział PAP Bartek Remisko z IKP, który współpracuje z Sułek, reprezentującą Ośrodek Sztuki Lescer z Zalesia Górnego, MSZ zachęciło polskie placówki dyplomatyczne do wsparcia inicjatywy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski