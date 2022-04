USA: Ivanka Trump dziękuje polskiej parze prezydenckiej za zorganizowanie pomocy dla Ukrainy

To zaszczyt, że poproszono mnie o pomoc w wysłaniu przez Polskę niezbędnych środków medycznych na Ukrainę. Pozostałe zapasy, wystarczające do zapełnienia czterech kolejnych samolotów transportowych C-130 Hercules, wkrótce będą w drodze! - napisała na Twitterze córka byłego prezydenta USA Ivanka Trump.

Dzięki szybkiej reakcji na apel małżonki prezydenta RP, Agaty Kornhauser-Dudy, o organizację pomocy medycznej dla Ukrainy, dary z USA trafiły już do ukraińskich szpitali, a częściowo wsparły także polskie placówki, które przyjmują uchodźców z Ukrainy.

"Dziękuję za ciężką pracę i ogromne serca naszych partnerów, którzy pomogli nam zdobyć setki palet niezbędnych leków, materiałów medycznych i sprzętu szpitalnego, by wesprzeć Ukraińców, którzy tak niesprawiedliwie ucierpieli w wyniku inwazji Rosji" - napisała w innym tweecie córka Donalda Trumpa.

O organizowaniu wsparcia przez polską pierwszą damę wspomniał też prezydent Andrzej Duda podczas ostatniego posiedzenia RBN: "Także bardzo istotna pomoc do Polski trafiła na skutek działalności amerykańskich fundacji, z którymi moja żona rozmawiała w Nowym Jorku".

Podkreślił, że pomoc organizuje również m.in. córka poprzedniego prezydenta USA - Ivanka Trump.

"To duża pomoc, która trafiła i do naszego kraju, i na Ukrainę, jeśli chodzi o leki, urządzenia medyczne, transporty przybyły ze Stanów Zjednoczonych, więc ta pomoc i przychodzi do nas, i jest świadczona w ten sposób, że przyjmowani są od nas uchodźcy" - zaznaczył.