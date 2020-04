USA: Izba Reprezentantów przegłosowała kolejny pakiet pomocowy dla gospodarki

Przy ponadpartyjnym poparciu Izba Reprezentantów przegłosowała w czwartek kolejny pakiet pomocowy dla amerykańskiej gospodarki. Wart jest on blisko pół biliona dolarów; ponad 300 mld przewidziano na uzupełnienie programu pożyczek dla poszkodowanego przez epidemię małego biznesu.

Wynegocjowany przez liderów Kongresu i przedstawicieli Białego Domu pakiet przewiduje również m.in. 75 miliardów dolarów dodatkowego wsparcia dla szpitali i ok. 25 miliardów USD na testy na obecność SARS-CoV-2.

Kontrolowana przez Demokratów Izba Reprezentantów przegłosowała również utworzenie specjalnego panelu którego zadaniem będzie ocena działań administracji w trakcie epidemii. Republikanie byli temu przeciwni.

W trosce o bezpieczeństwo amerykańscy parlamentarzyści podczas czwartkowego posiedzenia zachowywali od siebie odstęp. Wielu z nich miało maseczki i rękawiczki ochronne.

To już czwarty przegłosowany przez amerykański parlament pakiet związany z epidemią koronawirusa. Łączna ich wartość to ok. 2,8 bln USD. Przewidziane w ostatnim z nich, przyjętym w marcu, środki na pożyczki dla małego biznesu skończyły się w dwa tygodnie.

Przed Izbą Reprezentantów nowy pakiet przegłosował już Senat. By wszedł on w życie, konieczny jest podpisanie go przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który obiecał, że to zrobi.