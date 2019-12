USA: Izba Reprezentantów przegłosowała przyjęcie umowy USMCA

Amerykańska Izba Reprezentantów przeważającą większością głosów przyjęła w czwartek nową północnoamerykańską umowę o wolnym handlu (United States–Mexico–Canada Agreement, USMCA). Zmodyfikowane porozumienie zostało podpisane przez USA, Kanadę i Meksyk 10 grudnia.

Za przyjęciem ustawy głosowało 385 deputowanych, 41 było przeciw. Teraz umowa trafi do Senatu, obecnie jednak nie wiadomo, kiedy izba wyższa Kongresu podda ją pod głosowanie.

Pierwsza wersja nowej umowy zostało podpisane w listopadzie 2018 roku. Później została ratyfikowana przez Meksyk, ale USA rozpoczęły negocjacje nad wprowadzeniem zmian do prozumienia. Waszyngton chciał m.in. usunięcia sformułowania, dającego korzyści wielkim firmom farmaceutycznym kosztem pacjentów.

W nowej umowie zawarto także m.in. zapisy uznające, że proces produkcji stali musi przebiegać w jednym z trzech krajów umowy, by uzyskać uprzywilejowane traktowanie, ale nie ma takiego zapisu dotyczącego aluminium. Meksyk nie wyraził na to zgody, mimo że 100 proc. tego surowca pochodzi z importu. Jak napisał francuskojęzyczny publiczny nadawca Radio-Canada, kanadyjski sektor aluminiowy obawia się meksykańskiego taniego importu z Chin i dalszego przetwarzania w Meksyku oraz eksportu do Kanady i USA. W tym roku import aluminium z Chin do Meksyku wzrósł między majem a lipcem o 240 proc. i o 260 proc. w tym samym okresie wzrósł eksport wyrobów aluminiowych z Meksyku do USA.

Inny powód do obaw mieli kanadyjscy farmerzy. System produkcji mleka, drobiu i jaj oparty jest w Kanadzie na kwotach. W nowej NAFTA Kanada zwiększyła dostęp do swojego rynku mlecznego dla produktów amerykańskich.

Poprzednia umowa o wolnym handlu między trzema krajami Ameryki Północnej - NAFTA - weszła w życie 1 stycznia 1994 r. W 2017 r. rozpoczęły się jej renegocjacje.