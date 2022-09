USA: Jedna osoba zabita i osiem zaginionych w katastrofie hydroplanu

Jedna osoba zginęła, a osiem innych uznano za zaginione w niedzielnej katastrofie małego samolotu w Puget Sound w stanie Waszyngton. O zdarzeniu poinformowała Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Był to wodnosamolot (hydroplan) przystosowany konstrukcyjnie do startu i lądowania (wodowania) na powierzchni wody. Do katastrofy doszło w Mutiny Bay, u wybrzeży wyspy Whidbey, około 64 km na północny zachód od Seattle.

Agencja AP cytując informacje Straży Wybrzeża, podała w niedzielę po południu na Twitterze, że samolot leciał z popularnej wśród turystów miejscowości na Wyspach San Juan, Friday Harbor, na międzynarodowe lotnisko Seattle-Tacoma.

Jak podają służby ratunkowe, jedno ciało udało się odnaleźć, a osiem osób jest nadal uznane za zaginione.

Fox News dodał, że na pokładzie znajdowało się osiem osób dorosłych i jedno dziecko. Oprócz Straży Przybrzeżnej w poszukiwaniach biorą udział biura szeryfa hrabstwa Island oraz biuro szeryfa hrabstwa Snohomish.

Jak wynika z informacji portalu Flightradar24, który monitoruje loty samolotów w czasie rzeczywistym, rozbita maszyna to 55-letni de Havilland Canada DHC-3 Otter.

Po starcie hydroplan był w powietrzu przez 19 minut, zanim się rozbił.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o branży motoryzacyjnej