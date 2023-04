USA: Jedna osoba zginęła w wyniku wybuchu w zakładach petrochemicznych pod Chicago

Jedna osoba zginęła i jedna została ranna w wyniku wybuchu w zakładach petrochemicznych w Lemont pod Chicago - podała we wtorek agencja AP. Przyczyna eksplozji nie jest znana.

Jak podało biuro szeryfa hrabstwa Will, do wybuchu doszło we wtorek rano czasu lokalnego w zakładach Seneca Petroleum na przedmieściach Chicago. Ze wstępnych doniesień wynika, że mógł eksplodować zbiornik z asfaltem.

"Strażacy nie uważają, by doszło do sytuacji z niebezpiecznymi materiałami i nie ma zagrożenia dla ludzi" - napisano w komunikacie.

W wyniku wybuchu doszło do pożaru i zerwania linii energetycznych.