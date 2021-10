USA: Joe Biden podpisał prowizorium budżetowe, oddalając widmo paraliżu państwa

Prezydent Biden podpisał w czwartek prowizorium budżetowe zapewniające finansowanie działalności państwa do 3 grudnia. Prezydent złożył podpis na kilka godzin przed końcem roku budżetowego. Dzięki temu USA unikną paraliżu funkcjonowania administracji federalnej.

Prowizorium przegłosowały wcześniej - w ciągu kilku godzin - obie izby Kongresu. Było to konieczne, bo czwartek jest ostatnim dniem roku fiskalnego, a Kongres nie uchwalił dotąd całorocznego budżetu. Bez tymczasowego budżetu w piątek doszłoby do tzw. shutdownu, czyli zawieszenia funkcjonowania większości instytucji i programów federalnych.

Poza zagwarantowaniem finansowania administracji do 3 grudnia, ustawa zawiera też dodatkowe środki na pomoc ofiarom huraganu Ida i innych klęsk żywiołowych, a także pieniądze na osiedlenie afgańskich uchodźców.

Podczas prezydentury Donalda Trumpa do zawieszenia administracji dochodziło dwukrotnie. Według rządowych szacunków ostatni, najdłuższy w historii, 35-dniowy shutdown na przełomie lat 2018/2019, kosztował gospodarkę 11 miliardów dolarów.

Choć tym razem takiego scenariusza udało się uniknąć, prowizorium nie rozwiązuje jednak innego potencjalnego kryzysu w finansach państwa, związanego ze zbliżającym się dotarciem przez USA do wyznaczonego prawem limitu zadłużenia. Aby uniknąć bankructwa, Kongres musi zawiesić lub podnieść limit do 18 października. Wtedy to według szacunków ministerstwa finansów, państwu wyczerpią się dostępne środki.

Pierwsza próba, przegłosowania prowizorium wraz z zawieszeniem limitu, została zablokowana w tym tygodniu przez Republikanów w Senacie, którzy zadeklarowali, że nie będą przykładać ręki do wzrostu zadłużenia. Demokraci mogą to zrobić bez głosów opozycji za pomocą ustawy budżetowej, jednak nie jest jasne, czy będą w stanie zrobić to na czas.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński