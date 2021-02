USA: Joe Biden w poniedziałek powie, co zamierza zrobić w sprawie Arabii Saudyjskiej

W poniedziałek moja administracja wyda komunikat dotyczący Arabii Saudyjskiej - powiedział w sobotę prezydent USA Joe Biden. W piątek opublikowano raport wywiadu USA, według którego saudyjski następca tronu Mohammad ibn Salman był zaangażowany w morderstwo dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

"W poniedziałek ogłosimy, co generalnie zamierzamy robić w sprawie Arabii Saudyjskiej" - oświadczył Biden nie podając dalszych szczegółów.

Z upublicznionego w piątek dokumentu wynika, że de facto rządzący Arabią Saudyjską następca tronu zlecił operację pojmania lub morderstwa opozycyjnego wobec władz w Rijadzie Chaszodżdżiego.

Dziennikarz został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października 2018 roku, by załatwić formalności związane ze ślubem. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.

W piątek ministerstwo finansów USA nałożyło sankcje na byłego zastępcę szefa wywiadu Arabii Saudyjskiej Ahmeda al-Asiriego oraz siły szybkiego reagowania Saudyjskiej Gwardii Królewskiej. Mimo obciążenia Mohammada ibn Salmana Waszyngton nie zdecydował się na razie bezpośrednio ukarać następcy saudyjskiego tronu.