USA: Joe Biden wygrał w Wisconsin

Według stacji CNN demokratyczny kandydat na prezydenta USA Joe Biden wygrał w stanie Wisconsin, co zapewnia mu 10 głosów elektorskich.

Wcześniej w środę sztab wyborczy prezydenta Donalda Trumpa zapowiedział, że będzie domagał się przeliczenia głosów, gdyż różnica między kandydatami wynosi mniej niż 1 punkt procentowy, co zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym stanie pozwala na wystąpienie o przeliczenie głosów.

W 2016 roku w Wisconsin w walce o fotel prezydenta wygrał Trump, pokonując demokratyczną kandydatkę Hillary Clinton.

Według CNN Biden może obecnie liczyć na łącznie 237 głosów elektorskich, a Trump - na 213.

Sztab wyborczy prezydenta USA Donalda Trumpa złożył w sądzie w Michigan pozew o czasowe wstrzymanie liczenia głosów oddanych w tym stanie w wyborach prezydenckich.



"Złożyliśmy dziś pozew w sądzie w Michigan o wstrzymanie liczenia głosów do czasu zapewnienia znaczącego dostępu do miejsc, gdzie głosy były liczone. Domagamy się również przeglądu tych kart do głosowania, które zostały otwarte i policzone, gdy nie mieliśmy do nich właściwego dostępu" - napisano w oświadczeniu sztabu wyborczego.



Wcześniej sztab Trumpa domagał się przeliczenia głosów w stanie Wisconsin.



"New York Times" pisze, że pojedynek wyborczy nie jest rozstrzygnięty na Alasce, w Arizonie, Georgii, Michigan, Maine, Nevadzie, Karolinie Północnej, Pensylwanii.



Michigan ma 16 głosów elektorskich. Do zwycięstwa w wyborach prezydenckich potrzebnych jest ich co najmniej 270. Według danych CNN kandydat Demokratów na prezydenta Joe Biden może obecnie liczyć na 237 takich głosów, a Trump - na 213.

Prezydent USA Donald Trump ma w Georgii przewagę ok. 83 tys. głosów nad swoim wyborczym rywalem Joe Bidenem. Do zliczenia pozostały głównie dane z aglomeracji Atlanty, w której dobre wyniki odnotowuje Demokrata.



Wiele wskazuje, że rywalizacja o Georgię, stan na południu USA z 16 głosami elektorskimi, może zakończyć się przewagą jednego z kandydatów wynoszącą kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy głosów. Władze stanu deklarowały wcześniej, że zamierzają w środę zliczyć wszystkie wypełnione karty wyborcze, ale na razie nie jest to pewne.



W Georgii dochodzące po wtorku karty wyborcze ze stemplem z datą sprzed tego dnia uznawane są za nieważne. Lokalne media piszą o przypadkach, że poczta nie zdążyła na czas z przesyłkami do komisji.



Trump ma obecnie przewagę ok. 83 tys. głosów. Do zliczenia pozostało ok. 200 tys. głosów, głównie z obszarów aglomeracji Atlanty, w których wyborcy w zdecydowanej większości opowiadają się za Bidenem. Prognozowana jest więc zacięta walka na finiszu.



Georgia, stan, w którym urodził się były demokratyczny prezydent Jimmy Carter, ostatnim razem opowiedziała się za politykiem Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w 1992 roku. Mimo masowego poparcia licznej w tym stanie społeczności afroamerykańskiej dwukrotnie wyższość swojego republikańskiego kontrkandydata musiał uznać tu Barack Obama.