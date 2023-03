USA: Kalifornii zagraża uderzenie 11. rzeki atmosferycznej od końca grudnia 2022 r.

Jedenasta od końca grudnia 2022 r. rzeka atmosferyczna może w najbliższych dniach uderzyć w Kalifornię. Ostrzeżenie przed powodzią obejmuje 15 mln mieszkańców stanu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Ponad połowa Kalifornii została objęta w niedzielę, ostrzeżeniem przed powodzią lub burzą zimową, ponieważ jedna rzeka atmosferyczna ustąpiła, a zbliża się kolejna" - podał dziennik "USA Today".

Kiedy z obszarów tropikalnych docierają

Wyjaśnił, że długie, wąskie pasma w atmosferze, przemieszczając się z obszarów tropikalnych, niosą ze sobą ogromne ilości pary wodnej, która uwalniana jest w postaci spadającego deszczu lub śniegu. Jak przypomniał, przed tą "paradą burz", Kalifornia była w szponach trzyletniej suszy.

"Pogoda w Kalifornii jest prawie jak umieszczony na zewnątrz kran. Kiedy jest włączony, woda wypływa i wszystko zalewa. Ale kiedy jest wyłączony, pojawia się ledwie kropla" - wyjaśniał obrazowo Bernie Rayno, meteorolog AccuWeather.

Do wtorku przewiduje się powodzie na obszarach na wysokości poniżej ok. 1800 m n.p.m., wzdłuż środkowego wybrzeża Kalifornii, doliny rzeki San Joaquin, doliny Sacramento i południowego pogórza Sierra Nevada. Porywy wiatru sięgać tam będą do ponad 70 km/godz.

Według CNN 15 mln Kalifornijczyków jest objętych ostrzeżeniem przed powodzią.

"Kolejne burze zmierzają do zniszczonej powodzią Kalifornii, gdzie mieszkańcy wciąż zmagają się z nieprzejezdnymi drogami (…) zalanymi dzielnicami i naruszeniem wałów, co zmusiło setki osób do ewakuacji" - zauważyła CNN.

Jej meteorolog Haley Brink przewiduje możliwość opadów deszczu przekraczających 15 cm w środkowej i północnej Kalifornii.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski