USA: Kamala Harris mniej widoczna na scenie, ale aktywna za kulisami

W ostatnich tygodniach Kamala Harris przestała przyciągać w mediach amerykańskich tak dużą uwagę, jak wcześniej. Nie oznacza to, że po wyborze Joe Bidena na prezydenta jego przyszła zastępczyni spoczęła na laurach - uczestniczyła w kampanii Demokratów w II turze wyborów do Senatu w Georgii, bierze udział w formowaniu nowej administracji USA.

Harris zapisała się w historii USA jako pierwsza kobieta mająca objąć funkcję wiceprezydenta. Odbiło się to szerokim echem, choć wobec ostatnich dramatycznych wydarzeń i nikłego zainteresowania opinii publicznej wiceprezydenturą jest mniej widoczna na amerykańskiej scenie.

Wybór Harris na wiceprezydenta wzbudził w Stanach Zjednoczonych duże emocje. Nie jest jedyną kobietą nominowaną przez swoją partię na to stanowisko. Po raz pierwszy jednak w rezultacie powszechnego głosowania będzie u boku Bidena piastować tę funkcję. Stała się zarazem pierwszą osobą mającą afroamerykańskie i jednocześnie wywodzące się z Azji Południowo-Wschodniej korzenie, którą wybrano na ten urząd.

W ostatnich tygodniach Harris przestała przyciągać w mediach amerykańskich tak dużą uwagę, jak wcześniej. Kraj absorbują inne poważne problemy. Poczynając od sporów o rezultaty głosowania z 3 listopada 2020 roku i niezgody czy wybory były przeprowadzone zgodnie z prawem, po zajścia na Kapitolu, w wyniku których nie żyje pięć osób aż po impeachment. Zdaniem obserwatorów nie oznacza to, że Demokratka spoczęła na laurach.

"Jest aktywna od tygodni, odkąd Biden wygrał wybory. Organizowała wiec dla demokratycznych kandydatów w drugiej turze głosowania do Senatu w Georgii. Wiceprezydent-elekt odgrywa również ważną rolę w selekcjonowaniu członków gabinetu Bidena" - zauważył brytyjski "Guardian".

Poza tym niezależnie od następujących w Ameryce zmian wiceprezydent ma wciąż stosunkowo ograniczone pole działania. Pozostaje w cieniu prezydenta i wyłącznie od niego zależy, jaką drugi - przynajmniej teoretycznie - w hierarchii polityk w kraju odegra rolę.

"Jest to osoba, która obejmuje urząd w przypadku śmierci lub rezygnacji prezydenta. To w zasadzie wszystko" - przekonywał cytowany przez stację ABC Jason Perry, dyrektor ponadpartyjnego Instytutu Polityki im. Hinckleya mieszczącego się na kampusie Uniwersytetu Utah w Salt Lake City w stanie Utah.

Jak dodał Perry, wiceprezydent ma tylko jedną przewidzianą w konstytucji rolę - przewodniczenia Senatowi, co oznacza, że kiedy w głosowaniu jest remis, może przesądzić o jego wyniku. W przeciwnym razie nie występuje w Senacie, jeśli nie zostanie zaproszony. (Wiceprezydent nadzoruje też w wyższej izbie Kongresu procesy impeachmentu i podliczania głosów, ale nie wpływa na głosowanie kolegium elektorów - przyp. PAP).

Historia nie odnotowuje na ogół znaczącej roli wiceprezydentów w życiu politycznym USA. Chyba, że sami obejmą później najwyższy urząd w kraju. Stało się tak 15-krotnie, m.in. w przypadku Thomasa Jeffersona, Theodore'a Roosevelta, Harry'ego S. Trumana, Lyndona B. Johnsona, Richarda Nixona, George H.W. Busha i - obecnie - Joe Bidena. Niektórzy przejęli urząd w wyniku śmierci lub rezygnacji urzędujących prezydentów, inni zwyciężyli w wyborach.

Jak podkreślają amerykańscy eksperci, z biegiem czasu znaczenie wiceprezydenta wzrosło. Kiedyś redukowano ich rolę do reprezentowania prezydenta na pogrzebach przywódców światowych. Z biegiem czasu, w zależności od ekspertyzy, wykonują różne zadania. Może to być udział w negocjacjach z zagranicznymi i krajowymi politykami, omawianie problemów gospodarczych, bądź klimatycznych.

Wiceprezydenci biorą udział posiedzeniach gabinetu prezydenta, uczestniczą w kampaniach wyborczych, wpływają na kształt polityki. Wspomagają też przywódców amerykańskich w zdobywaniu poparcia elektoratu z rejonów, z których się wywodzą.

CNN zwraca uwagę, że historyków specjalizujących się w badaniach nad wiceprezydenturą zaskoczyło, do jakiego stopnia prezydent Barack Obama włączył Bidena do procesu codziennych operacji Białego Domu.

"Moim zdaniem Obama i Biden naprawdę podnieśli to na najwyższy poziom. Zdołali wypracować porozumienie, zgodnie z którym Biden był mocno zaangażowany w ważne sprawy i utrzymywało się to przez całe osiem lat" - zauważył prof. Joel Goldstein z Uniwersytetu St. Louis.

Jak przypomina CNN, Biden powiedział, że chce podobnych relacji z Harris.

"Kiedy zgodziłem się być kandydatem prezydenta Obamy na wiceprezydenta, zadał mi on kilka kluczowych pytań, zapytał mnie, czego pragnę najbardziej? Powiedziałem mu, że chcę być ostatnią osobą w pokoju zanim podejmie on ważne decyzje. (…) O to poprosiłem Kamalę. Poprosiłem Kamalę, aby miała ostatni głos" - przytacza CNN wypowiedź Bidena.

W przypadku Harris nie bez znaczenia na wybór jej osoby przez Bidena była zapewne także kwestia rasy. Prezydent elekt w przemówieniu inauguracyjnym specjalnie dziękował za wsparcie Afroamerykanom.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski