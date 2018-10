USA, Kanada i Meksyk uzgodniły porozumienie w sprawie NAFTA

Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk osiągnęły porozumienie w sprawie "nowej, zmodernizowanej umowy handlowej na XXI wiek" - napisali we wspólnym komunikacie minister spraw zagranicznych Kanady Chrystia Freeland i przedstawiciel Stanów Zjednoczonych ds. handlu Robert Lighthizer.

Zmodernizowany Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (NAFTA) między USA, Meksykiem i Kanadą oznaczono nowym skrótem "USMCA".

"USMCA da naszym pracownikom, rolnikom, ranczerom i firmom umowę handlową o wysokim standardzie, której wynikiem będą jeszcze bardziej wolne rynki, sprawiedliwszy handel i zdrowy wzrost gospodarczy naszego regionu. (Umowa) wzmocni klasę średnią i stworzy dobre, dobrze płatne miejsca pracy oraz nowe możliwości dla prawie pół miliarda ludzi, którzy Amerykę Północną nazywają domem" - napisano w komunikacie.



Freeland i Lighthizer podziękowali też ministrowi gospodarki Meksyku Ildefonso Guajardo "za jego bliską współpracę przez ostatnie 13 miesięcy".



"To dobry dzień dla Kanady" - powiedział wcześniej premier Justin Trudeau, wychodząc z posiedzenia rządu zwołanego w trybie pilnym w niedzielę późnym wieczorem.



Według krążących w mediach informacji od osób zbliżonych do negocjacji, w nowej umowie zachowano praktycznie niezmieniony rozdział 19. dotyczący mechanizmu rozwiązywania sporów, na czym szczególnie zależało Kanadzie. Ottawie udało się też wynegocjować ochronę dla rodzimej branży kulturalnej i mediów. W zamian Kanada zgodziła się otworzyć nieco swój bardzo mocno chroniony rynek mleczarski, co było jednym z głównych postulatów prezydenta USA Donalda Trumpa.

