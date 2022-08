USA: Katolickie organizacje charytatywne wzywają Waszyngton o pomoc dla migrantom

Katolickie organizacje charytatywne stojąc w obliczu w obliczu nasilenia napływu imigrantów apelują do Waszyngtonu o pomoc. Kardynał Nowego Jorku mówił o tym m.in. w kontekście sytuacji w Polsce.

Jak podał w środę katolicki tygodnik "Tablet", dzień wcześniej o losach imigrantów obradowali uczestnicy konferencji Nowojorskiego Centrum Katolickiego. Wskazali, że z ponad 6000 migrantów przewiezionych ostatnio do miasta, organizacja charytatywna Catholic Charities of New York udzieliła pomocy około 1500.

"Nie było to łatwe. Republikanin Greg Abbott z Teksasu oskarżył Demokratów o brak troski o to, jak masowe migracje obciążają stany graniczne. Dlatego wysyła migrantów do tzw. +sanktuariów+, jak Nowy Jork" - podkreślił "Tablet". Zauważył, że lokalna agencja musiała zmierzyć się z olbrzymią liczbą migrantów, zanim pracownicy zdążyli się odpowiednio przygotować do obsługi wszystkich.

Główny prawniki agencji ds. imigracyjnych Maryann Therappel wyjaśniła, że współpracuje z krajowymi partnerami "aby pociągnąć rząd federalny do odpowiedzialności".

"Rząd federalny ma obowiązek zapewnić, że wszyscy jego funkcjonariusze, w tym na południowej granicy, działają z godnością i humanitarnie wobec każdego, kto przybywa na amerykańską ziemię" - zaznaczyła.

Kardynał Nowego Jorku Dolan oświadczył, że podczas gdy inni debatują nad kwestiami politycznymi, w tym o najnowszym kryzysie migracyjnym, zadaniem Kościoła jest służyć potrzebującym.

"To nie są tylko uchodźcy i azylanci w liczbie mnogiej. To ludzie z imionami, z ojcami i matkami. To mężowie i żony oraz dzieci" - przypomniał.

Jak dodał był swiadkiem wyzwań wynikających z napływu imigrantów zeszłej wiosny podczas spotkania z agencjami pomocowymi w Polsce wspierającymi przesiedlonych w obliczu wojny Ukraińców.

"Powiedzieli nam wtedy: +W tej chwili radzimy sobie dobrze, przyjmując ich, karmiąc, lecząc, odziewając i osiedlając. Jednak jeśli to się utrzyma, będziemy mieli problem+" - przypomniał kardynał.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski