USA: Każdego dnia w USA umierają średnio dwie kobiety z powodu powikłań ciąży i porodu

Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów rozwiniętych jeśli idzie o porody. Średnio każdego dnia umierają dwie kobiety z powodu powikłań w trakcie ciąży i porodu. Co godzinę umierają dwa niemowlęta, informuje portal HealthDay.

HealthDay(HD) cytuje raport March of Dimes, organizacji non profit działającej na rzecz poprawy zdrowia matek i niemowląt, która przytacza dane, z których wynika, że aż 36 proc. hrabstw w USA nie ma szpitala położniczego, ani innych tego typu obiektów. Dotyczy to zwłaszcza obszarów wiejskich i zamieszkałych przez społeczności kolorowe.

"Opieka położnicza jest coraz gorsza w miejscach, gdzie jest najbardziej potrzebna. W ostatnich dwóch latach nastąpił wzrost tych +pustyń+ o 2 proc." - podkreśla "HD".

Dyrektor generalny March of Dimes Stacey Stewart zauważyła, że przy średniej liczbie dwóch kobiet umierających każdego dnia z powodu komplikacji w czasie ciąży i dwóch niemowląt umierających co godzinę, Stany Zjednoczone stoją przed wyjątkowym wyzwaniem.

"Wraz z zamknięciem szpitali, inflacją i koronawirusem ograniczającymi dostęp do opieki medycznej, skomplikowane problemy naszych czasów uderzają w rodziny. Muszą one szukać nowych sposobów, aby zapewnić sobie opiekę położniczą i pozwolić na jej sfinansowanie" - oceniła.

Według raportu prawie 7 milionów kobiet w wieku prokreacyjnym mieszka na obszarach bez lub z ograniczoną opieką okołoporodową. Dotyczy to również prawie pół miliona dzieci.

"W ciągu dwóch lat w ponad 110 hrabstwach nastąpiło ograniczenie dostępu do opieki położniczej. Około jedno na ośmioro dzieci rodzi się na obszarach o ograniczonej opiece położniczej lub jej braku, w

tym jedno na czworo dzieci rdzennych Amerykanów i jedno na sześć czarnoskórych" - wyliczono w raporcie.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

