USA: Kierowca rozgrzanej upałem ciężarówki w której zginęło w San Antonio 53 imigrantów udawał ocalałego

Kierowca zatłoczonej ciężarówki, w której 53 przemycanych imigrantów zmarło w wyniku obrażeń spowodowanych upałem, sam udawał ofiarę. Został aresztowany i grozi mu kara śmierci.

45-letni Homero Zamorano Jr z Teksasu stanął w środę przed sądem federalnym. Oskarżony jest o przemyt imigrantów, co zakończyło się ich śmiercią. Według Departamentu Sprawiedliwości USA może mu grozić kara dożywotniego więzienia, a nawet śmierci.

Porzuconą ciężarówkę z migrantami z Meksyku, Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru znaleziono w poniedziałek na obrzeżach San Antonio. Według funkcjonariuszy, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce tragedii, nikt nie był przytomny, a tylko kilkanaście osób oddychało i zostały one przetransportowane do szpitali. Liczba zmarłych wzrosła w środę do 53.

Temperatura dochodziła w teksańskim mieście w poniedziałek do 39,4 stopnia Celsjusza. W ciężarówce nie znaleziono zapasów wody, a część pojazdu, w której znajdowali się imigranci, nie była wyposażona w klimatyzację.

Oprócz Zamorano oskarżony został Christian Martinez. Stanął pod zarzutem spisku w celu nielegalnego transportu migrantów, co skutkowało ich śmiercią.

Reuters podał, że aresztowano także dwóch obywateli Meksyku podejrzanych o udział w operacji przemytniczej. Jako nielegalni imigranci zostali oskarżeni o posiadanie broni palnej. Sędzia nakazał wszystkim pozostać w areszcie do czasu wstępnego przesłuchania wyznaczonego na piątek.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski