USA: Kolejne 1260 zgonów z powodu koronawirusa

O 1260 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

To czwarta doba z rzędu w USA z ponad tysiącem zgonów spowodowanych Covid-19.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. Z tej liczby blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork - 28 853, a ponad jedną dziesiątą w sąsiadującym z nim New Jersey - 10 985.

W USA przeprowadzono do czwartku blisko 13,4 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 600 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z czwartku na piątek.