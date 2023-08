USA: Kolejny były lider Proud Boys skazany za atak na Kapitol

Były przywódca skrajnie prawicowej grupy Proud Boys (Dumni Chłopcy) Zachary Rehl, został w czwartek skazany na 15 lat więzienia za przewodnictwo w ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych 6 stycznia 2021 roku. Szturm miał na celu uniemożliwienie pokojowego przekazania władzy po wyborach prezydenckich.

Jak podał Reuters, prokuratorzy zwrócili się do sądu federalnego w Waszyngtonie o karę 30 lat więzienia dla Rehla, który pomagał kierować członkami grupy Proud Boys w marszu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Wraz z innymi dołączyli do tłumu, który przedarł się przez kordon policji i zmusił obradujących polityków do ucieczki. Zakłóciło to wspólne posiedzenie Kongresu, mające na celu potwierdzić zwycięstwo wyborcze Demokraty Joe Bidena, nad Republikaninem Donaldem Trumpem w wyborach prezydenckich 2020 roku.

"Na nagraniu wideo widać, jak 6 stycznia 2021 roku Zachary Rehl rozpylał chemiczny środek drażniący na funkcjonariuszy organów ścigania przed Kapitolem. Na procesie podczas składania zeznań wielokrotnie kłamał na temat napaści" - podał Reuters za federalnymi prokuratorami.

Wcześniej w czwartek sąd skazał także innego lidera skrajnie prawicowej organizacji politycznej Proud Boys Josepha Biggsa na 17 lat więzienia. Ława przysięgłych uznała go za winnego udziału w spisku związanym ze szturmem na Kapitol Stanów Zjednoczonych w celu unieważnienia porażki Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich 2020 roku.