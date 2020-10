USA: Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów poparła rezolucję ws. Trójmorza

Komisja spraw zagranicznych Izby Reprezentantów jednogłośnie przegłosowała w czwartek projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla Inicjatywy Trójmorza. Dokument trafi teraz pod obrady Kongresu.

Inicjatorami uchwały są posiadająca polskie korzenie Marcy Kaptur z Partii Demokratycznej ze stanu Ohio oraz Republikanin Adam Kinziger z Illinois. Pod projektem podpisało się też 39 innych deputowanych z obydwu partii.

Dokument wyraża wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza "w jej wysiłkach na rzecz zwiększenia odporności energetycznej i łączności infrastruktury w Europie Środkowej i Wschodniej", zachęca państwa członkowskie do wspólnego finansowania projektów energetycznych i infrastrukturalnych, a także do rozszerzenia współpracy na tym polu o państwa spoza UE, takie jak Ukraina, Mołdawia oraz kraje Bałkanów Zachodnich.

Rezolucja potwierdza też uprawnienia prezydenta USA do finansowego wsparcia projektów w ramach Trójmorza, zachęca państwa do dywersyfikacji źródeł energii - w tym źródeł odnawialnych - oraz "potępia jakiekolwiek wysiłki Rosji, by używać energii jako broni mającej wywierać presję lub podważać wolność i demokrację w Europie".

Po przegłosowaniu przez komisję uchwała trafi pod obrady całej Izby Reprezentantów.

"Inicjatywa Trójmorza niewątpliwie wzmocni niezależność energetyczną i bezpieczeństwo infrastruktury w regionie oraz pokaże silne wsparcie USA w obliczu zwiększonych wpływów Rosji i Chin w tych krajach" - podkreślił w oświadczeniu po głosowaniu kongresmen Kinziger.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.