USA: Kongresmen Demokratów dla PAP: powinniśmy nałożyć sankcje na NS2 i zwiększyć pomoc dla Ukrainy

Ogłaszając stan podwyższonej gotowości dla żołnierzy USA, administracja pokazała, że poważnie traktuje obecny kryzys. Uważam jednak, że powinniśmy nałożyć sankcje na Nord Stream 2 i zwiększyć pomoc wojskową dla Ukrainy - powiedział PAP kongresmen Demokratów Mike Quigley.

Quigley, który jest członkiem zespołów parlamentarnych ds. Ukrainy i Polski odniósł się w ten sposób do poniedziałkowej decyzji Pentagonu o postawieniu 8,5 tys. żołnierzy w USA w stan podwyższonej gotowości, by w razie potrzeby byli w stanie szybciej przybyć do Europy w ramach Sił Odpowiedzi NATO. Pentagon zasugerował też, że zamierza wysłać dodatkowe siły do państw wschodniej flanki NATO.

"To miało jasno okazać wsparcie dla Ukrainy i naszych sojuszników NATO. Co kluczowe, to też kolejny sposób, by zademonstrować Kremlowi, jak bardzo poważnie Stany Zjednoczone i nasi sojusznicy biorą pod uwagę tę sytuację" - powiedział kongresmen reprezentujący Chicago. "To absolutnie prawidłowy krok administracji w tej fazie napięć" - dodał.

Quigley zaznaczył jednocześnie, że administracja Joe Bidena powinna powziąć dodatkowe kroki, w tym nałożenie dodatkowych sankcji przeciwko gazociągowi Nord Stream 2.

"Nadal uważam, że poza wspieraniem NATO powinniśmy być gotowi powziąć każde konieczne działanie, by odwieść Rosję od inwazji na Ukrainę, w tym nakładając sankcje na gazociąg Nord Stream 2 i dostarczając większą pomoc obronną dla Ukrainy" - mówi PAP polityk.

W niedawnym liście do prezydenta Bidena Quigley wraz z proukraińskimi politykami z obydwu partii wezwał administrację, by niezwłocznie dostarczyła Kijowowi m.in. drony i pociski przeciwokrętowe. Jak dotąd w ramach najnowszego pakietu pomocy wojskowej Ukraina otrzymała m.in. amunicję, zestawy przeciwpancerne Javelin i przenośne zestawy przeciwlotnicze Stinger.

Projekt dodatkowych sankcji na operatora gazociągu Nord Stream 2 został odrzucony w styczniu w Senacie za sprawą głosu większości senatorów Demokratów. Obecnie w izbie tej trwają negocjacje dotyczące szerokiego pakietu dotkliwych sankcji gospodarczych - w tym tych przeciwko NS2 - nazwanego "matką wszystkich sankcji". Większość Demokratów chce jednak, by restrykcje zostały nałożone tylko w przypadku wznowienia agresji Rosji przeciwko Ukrainie, by nie tracić "czynnika odstraszania", podczas gdy większość Republikanów stoi na stanowisku, że przynajmniej część sankcji powinna zostać nałożona już teraz, by zakomunikować Kremlowi stanowczość.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński