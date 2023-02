USA: Kongresmen: Wizyta Bidena w Kijowie wysłała Putinowi jasny sygnał

Wizyta prezydenta Joe Bidena w Kijowie tuż przed rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę wysłała jasny sygnał: Stany Zjednoczone stoją u boku Ukrainy - powiedział PAP kongresmen Demokratów Mike Quigley. Jak dodał, jest też świadectwem klęski Władimira Putina.

"Wizyta prezydenta Bidena w Kijowie tuż przed rocznicą brutalnej inwazji Putina wysyła mu jasny sygnał: Stany Zjednoczone stoją u boku Ukrainy" - powiedział kongresmen z Chicago, poproszony przez PAP komentarz. "Przy dźwiękach syren alarmowych, prezydent Biden stał z prezydentem Zełenskim na ulicach Kijowa i potwierdził niezachwiane zobowiązanie Zachodu na rzecz Ukrainy i jej zwycięstwa" - dodał.

Członek polsko-amerykańskiego i ukraińsko-amerykańskiego zespołu parlamentarnego zauważył, że obraz ten pokazał, jaką klęską okazała się inwazja Putina i jaki sukces odniosła skazywana na porażkę Ukraina.

"Prawie rok temu, świat patrzył z przerażeniem, jak rosyjskie siły rozpoczęły swoją napaść na Ukrainę. Duża część świata spodziewała się, że Kijów padnie na dniach, a mimo to, tak jak powiedział prezydent Biden, +Kijów przetrwał. Ukraina przetrwała. Demokracja przetrwała+" - powiedział Quigley.

Kongresmen wspomniał, że sam odwiedził ukraińską stolicę w lipcu ub.r. i zobaczył horror tej wojny na własne oczy.

"Nie spocznę w moim wsparciu wolności Ukrainy. Jestem gotowy, by pracować u boku prezydenta i moich kolegów w Kongresie, by zapewnić, że Ukraina będzie miała wszystko, czego potrzebuje, by osiągnąć zwycięstwo" - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński