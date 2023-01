USA: Konsulat RP zachęca do udziału w kampanii społecznej na rzecz Ukrainy

Konsulat RP w Nowym Jorku zwrócił się do społeczności polonijnej o udział w kampanii społecznej na rzecz Ukrainy, przypominającej o rosyjskiej agresji na ten kraj i ukraińskich uchodźcach w Polsce. Kulminacja akcji ma przypaść na niedzielne święto narodowe Ukrainy, Dzień Jedności.

Jak podkreśla konsulat, symbolem kampanii społecznej w mediach społecznościowych zwanej #UnifyUkraine jest słonecznik, narodowy kwiat Ukrainy.

"#UnifyUkraine nawołuje do wsparcia działań na rzecz odzyskania przez Ukrainę wszystkich terenów nielegalnie okupowanych przez Rosję i zjednoczenie ukraińskich rodzin rozdzielonych przez wojnę. Wzywa do jedności w obliczu ataku Rosji na Ukrainę oraz obrony wartości, które ten kraj wyznaje, jak wolność, demokracja i prawo narodów do samostanowienia" - wyszczególnia placówka konsularna RP w Nowym Jorku.

"Kampania obejmuje całe Stany Zjednoczone. Jej pierwszym akordem stało się wypełnienie placu Flatiron Plaza na Manhattanie polem słoneczników, aby przypomnieć o Ukrainie" - zaznaczył konsulat. Zaapelował o rozpowszechnianie kampanii w mediach społecznościowych oraz okolicznościowe wpisy lub zdjęcia ze słonecznikami, hashtagami #UnifyUkraine, a także #StandWithUkraine.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski