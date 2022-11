USA kontra Chiny i wielka gra o Indo-Pacyfik

W obliczu zaostrzającej się rywalizacji chińsko-amerykańskiej państwa Indo-Pacyfiku stają przed wyborem, po której stronie się opowiedzieć. Najnowsze badania wskazują, że problem postrzegania obu mocarstw jest jednak złożoną kwestią.

Obraz Chin wśród państw ASEAN jest niezwykle złożony i odbiega od logiki nowej zimnej wojny.

Obywatele państw utrzymujących bliskie polityczne relacje z USA mają tendencję do bardziej krytycznego postrzegania Chin. Jednocześnie Chinom udało się zbudować dobry wizerunek nie tylko w państwach sobie dość bliskich, jak Pakistan czy Bangladesz, lecz również w Tajlandii i Indonezji.

Uczestnicy badania uznają Chiny za państwo silne militarnie i gospodarczo, ale wyrażają wątpliwości co do jego atrakcyjności kulturowej.

Na początku listopada Central European Institute of Asian Studies z siedzibami w Słowacji, Czechach i Austrii, opublikował raport dotyczący postrzegania między innymi Chin w wybranych 15 państwach kontynentu azjatyckiego. Badanie było możliwe m. in. dzięki wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na podstawie przeprowadzonego online na grupie ponad 18 tys. respondentów sondażu, autorzy raportu doszli do kilku zasadniczych wniosków.

Chiny budują sobie dobry wizerunek a krajach Azji

Przede wszystkim, obywatele państw utrzymujących bliskie polityczne relacje z USA mają tendencję do bardziej krytycznego postrzegania Chin. Za przykład mogą posłużyć Japonia i Korea Południowa, w których takie nastawienie wyraża odpowiednio 70 i 80 proc. badanych.

Jednocześnie Chinom udało się zbudować dobry wizerunek nie tylko w państwach sobie dość bliskich, jak Pakistan czy Bangladesz, lecz również w Tajlandii i Indonezji. W obu państwach tradycyjnie bliskich Ameryce odsetek osób negatywnie lub bardzo źle oceniających Państwo Środka osiągnęła zaledwie ok. 20 proc.

Chiny silne militarnie i gospodarczo, ale nieatrakcyjne kulturowo

Drugi wniosek z raportu dotyczący percepcji Chin wiele mówi nam o charakterze chińskiej soft power. Uczestnicy badania uznają je za państwo silne militarnie i gospodarczo, ale wyrażają wątpliwości co do jego atrakcyjności kulturowej.

Sympatia do Chin nie wyklucza pozytywnego stosunku do USA. Tak przynajmniej sugerują wyniki badań przeprowadzonych pośród obywateli części państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Pozytywna ocena Chin przez obywateli m. in. Singapuru (blisko 60 proc. badanych), czy Malezji (blisko 70 proc.) nie wpływa na postrzeganie Stanów Zjednoczonych, które są pozytywnie odbierane przez ok. 60 proc. respondentów z każdym z wymienionych państw. Jednocześnie Wietnam jest najbardziej „antychiński” spośród wymienionych państw. W tym przypadku ponad 50 proc. respondentów postrzega Chiny negatywnie. Co może zaskakiwać, aż 80 proc. ma pozytywne zdanie o USA, mimo wojny toczonej w latach 60-tych i 70-tych. W tym autorytarnym kraju wszystkie sondażowe badania opinii publicznej powinny być jednak analizowane ze szczególną ostrożnością.

Różnice w postrzeganiu Chin przenikają granice państw

Największym zaskoczeniem natomiast wydają się być Filipiny. Mimo sporu o granicę morską i powtarzających się demonstracji siły Pekinu, „raptem” 40 proc. badanych źle ocenia Państwo Środka.

W rozumieniu tego fenomenu mogą pomóc badania opublikowane w lutym br., przeprowadzone przez singapurski ISEAS-Yusof Ishak Institute. Według nich różnice w postrzeganiu Chin przenikają granice państw. W ten sposób, np. przedstawiciele administracji rządowych czy działacze organizacji pozarządowych z państw ASEAN widzą w Chinach mocarstwo rewizjonistyczne, dążące do zmiany sytuacji politycznej i granic, podczas gdy pozostali obywatele upatrują w nich raczej szansy na rozwój gospodarczy. Jeśli dodamy do tego pytanie o rodzaj współpracy z Państwem Środka okaże się, że jego obraz wśród państw ASEAN jest niezwykle złożony i odbiega od logiki nowej zimnej wojny.

