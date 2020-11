USA: Koronawirus może być zabójczy dla nowojorskiego transportu publicznego

W odróżnieniu od mieszkańców wielu innych amerykańskich miast nowojorczycy w ogromnej mierze polegają na transporcie publicznym. Dla zarządzających nim Metropolitan Transportation Authority (MTA) i pasażerów koronawirus może przynieść katastrofalne następstwa.

Kryzys Covid-19 sprawił, że deficyt finansowy MTA do roku 2024 szacuje się na 16,4 miliarda dolarów. Przedsiębiorstwo nie może liczyć na znaczną pomoc borykających się z kłopotami w związku z wirusem władz stanowych. Ze sceptycyzmem oceniane jest prawdopodobieństwo wsparcia przez Kongres USA drugim pakietem stymulacyjnym.

"Co pozostaje do zrobienia w obliczu najgorszego scenariusza? Dokonanie głębokich, bolesnych cięć" - pisze w piątek "New Jork Times" ostrzegając, że MTA może wkrótce stanąć w obliczu "sądnego dnia".

Agencja przedstawiła projekt oszczędności wiodących do redukcji usług metra o 40 proc., eliminacji niektórych tras autobusowych oraz okrojenia tysięcy miejsc pracy. Tak się stanie, jeśli nie napłynie pomoc federalna w wysokości 12 mld dolarów.

Obawy wywołane pandemią sprawiły, że liczba pasażerów w transporcie publicznym utknęła na poziomie 30 proc. w stosunku do wcześniejszych czasów. Sporo ludzi pracuje z domu lub jeździ samochodem.

Zapewnienia władz, że jazda dezynfekowanym metrem nie jest niebezpieczna, nie wszystkich przekonują. Zwłaszcza, że przypadki zakażeń rosną, a skuteczna szczepionka może być szeroko dostępna dopiero w przyszłym roku.

Według giganta konsultingowego McKinsey&Company, na którego powołuje się "NYT", odsetek pasażerów może nie osiągnąć 90 proc. poziomu sprzed pandemii przed 2024 rokiem.

"Będziemy musieli dopasować naszą strukturę i harmonogramy usług do zapotrzebowania pasażerów. (…) Nie jest to dobre, ale musimy to wziąć pod uwagę, jeśli mamy przeżyć" - argumentował Robert Foran, dyrektor finansowy MTA.

"NYT" prognozuje, że jeśli Kongres będzie wciąż podzielony z przewagą Demokratów w Izbie Reprezentantów i Senatem kontrolowanym przez Republikanów administracja Joe Bidena może okazać się niezbyt pomocna.

"Chociaż prezydent elekt Joseph R. Biden Jr. jest entuzjastą (linii kolejowych) Amtrak i zwolennikiem transportu publicznego, nie wiadomo czy Demokraci i Republikanie zawrą porozumienie w sprawie środka stymulującego, który obejmuje znaczne finansowanie agencji tranzytowych" - zauważył dziennik.

Pojawiają się obawy, że w przypadku planowanych przez MTA zwolnień z pracy przekraczających 9.3 tys. pracownicy zaczną się buntować.

"Pracownicy transportu publicznego w Nowym Jorku słusznie uznają to za największą zdradę w ich karierze. Nastąpi bunt, który doprowadzi do chaosu" - przewidywał prezes związku zawodowego pracowników transportu (TWU) John Samuelsen.

"NYT" zwraca uwagę, że w konsekwencji zrodzi to "spiralę śmierci" w gospodarce regionu z utratą do 2022 roku 450 000 miejsc pracy i zarobków w wysokości 50 mld dolarów.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski