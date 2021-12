USA: Koronawirus sieje spustoszenie na Broadwayu

Wraz z wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, w tym wariantem Omikron, niektóre ważne wydarzenia kulturalne w Nowym Jorku zostały odwołane. Dotknęło to m.in. teatry Broadwayu - informują amerykańskie media.

Kultowy program bożonarodzeniowy z udziałem tancerek Rockettes nie zaprezentuje do końca sezonu "The Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes".

"Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy gościć setki tysięcy fanów na ponad 100 spektaklach w ciągu ostatnich siedmiu tygodni. (…) Uwielbiamy przywracać tę cenioną tradycję, która rozpoczyna sezon świąteczny w Nowym Jorku i z niecierpliwością czekamy na powrót fanów do Radio City Music Hall w 2022 roku" - głosi piątkowe oświadczenie organizatorów.

"Moulin Rouge! The Musical on Broadway" odwołał piątkowy pokaz z powodu wykrycia zakażeń koronawirusem wśród członków zespołu. W minionym tygodniu z tych samych powodów zawieszono też kilka innych spektakli na Broadwayu, a "Hamilton" został odwołany wiadomością zamieszczoną na Twitterze na mniej niż godzinę przed podniesieniem kurtyny.

Odwołano przedstawienia: "Harry Potter i Przeklęte Dziecko", "MJ Musical", "Ain't Too Proud", "Mrs. Doubtfire", "Tina - The Tina Turner Musical" oraz "Freestyle Love Supreme".

Wcześniej odwołano "Wicked", "Chicago" i "Aladdin", który zszedł z afisza zaledwie dzień po ponownym otwarciu.

"Wszyscy wykonawcy (...) biorący udział w spektaklach są zobowiązani do szczepień, ale w miarę wzrostu liczby zachorowań w Nowym Jorku odporność na nie stracił też (...) dzielnica teatralna" - podkreślił dziennik "New York Post"

W przypadku popularnego sobotniego programu telewizyjnego "Saturday Night Live" organizatorzy zdecydowali się wyeliminować widownię. Ograniczyli liczbę realizatorów oraz zaproszonych gości.

Według NBC na kilka godzin przed emisją ogłoszono, że nie będzie występu na żywo w związku ze wzrostem liczby przypadków wariantu koronawirusa Omikron.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski