USA: Krajowy Zjazd Kongresu Polonii Amerykańskiej zapewnił o poparciu dla Ukrainy; zebrano 250 tys. dolarów dla ukraińskich uchodźców

Poparcie dla Ukrainy oraz wiążące się z inwazją Rosji na ten kraj zagrożenia dla Polski były głównym przedmiotem obrad zjazdu Rady Dyrektorów Krajowych Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago. KPA zebrał ponad 250 tys. dolarów na wsparcie ukraińskich uchodźców.

"Od czasu rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 roku Kongres Polonii Amerykańskiej robi wszystko, co w jego mocy, aby przekonać zarówno decydentów, jak i opinię publiczną, że agresja Putina na sąsiadów Rosji zagraża nie tylko Polsce, ale też Ameryce i wszystkim krajom NATO" - powiedziała PAP w sobotę Małgorzata (Margo) Schulz, krajowa wiceprezes KPA ds. mediów i promocji.

Jak wyjaśniła, obrady koncentrowały się zwłaszcza na rosyjskiej agresji na Ukrainę. KPA przegłosował przyjęcie wiążącej się z tym rezolucji, w której zapewniono o poparciu organizacji dla Ukrainy w jej w dążeniach, by wstąpić do NATO. Nawiązano też do pomocy dla Polski, związanej z wydatkami na uchodźców z Ukrainy.

Zjazd zapewnił o swoim poparciu dla stanowiska KPA w sprawie agresywnej polityki Moskwy. Organizacja polonijna zwraca na to uwagę od czasu wizyty ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w sierpniu 2008 roku w Gruzji podczas rosyjskiej inwazji na ten kraj - zaznaczono.

"KPA przy niezbędnym wsparciu mediów Związku Narodowego Polskiego (PNA) zebrała ponad 250 tys. dolaów (w ramach zbiórki) +Polonia dla Ukrainy+, na falach (radia) WPNA FM, aby pomóc ukraińskim uchodźcom" - głosi oświadczenie KPA.

W wystąpieniu na zjeździe prezes KPA Frank Spula przypomniał o sponsorowanym przez PNA chicagowskim spotkaniu z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim 22 czerwca br. Akcentował, że Stany Zjednoczone i Polska są "partnerami w wolności" od prawie 250 lat, od rewolucji amerykańskiej i wojny o niepodległość.

Gośćmi zjazdu, który odbył się w dniach 19-20 października, byli m.in. konsul generalny RP w Chicago Paweł Zyzak oraz nowy delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej biskup Piotr Turzyński.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski