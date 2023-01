USA: Kupon z wygraną 1,3 mld dolarów na loterii Mega Millions sprzedany w Maine

Piątek 13 stycznia okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla kogoś, kto kupił los na loterii Mega Millions w stanie Maine - wygrał główną nagrodę sięgającą ok. 1,35 mld dolarów.

Zwycięskie numery to: 30-43-45-46-61 oraz dodatkowy tzw. Mega Ball - 14. Zapewniły one drugą co do wysokości wygraną kwotę w historii Mega Millions. Więcej, 1,537 mld dolarów, zdobył w roku 2018 posiadacz zwycięskiego losu w Karolinie Południowej.

Piątkowa wygrana stanowiła też czwartą najwyższą w ogóle w dziejach amerykańskich loterii. Był to pierwszy przypadek, kiedy główna nagroda w Mega Millions padła w Maine. Trafi ona do osoby, która zakupiła los na stacji benzynowej w miejscowości Lebanon.

Grający w Mega Millions czekali na główną nagrodę przez 25 kolejnych losowań, od 14 października. Wcześniej musieli się zadowolić niższymi.

Jak poinformował dziennik "USA Today", zwycięzca miał szansę na wygraną wynoszącą 1 na 302,6 mln.

Zgodnie z obowiązującymi regułami pełną kwotę 1,35 mld może otrzymać, jeśli zdecyduje się ją odebrać w rocznych ratach przez 29 lat. Jednorazowa wypłata znacznie zmniejsza wygraną - do 724,6 mln dolarów.

Inwestycja nie jest jednak duża. Cena pojedynczego kuponu Mega Millions wynosi 2 dolary. Sprzedawane są w 45 amerykańskich stanach, Dystrykcie Kolumbia, Portoryko oraz na Wyspach Dziewiczych USA.

Inne wysokie piątkowe nagrody obejmują m.in. 14 jednomilionowych. Cztery z nich zadowolą nabywców kuponów w Nowym Jorku, dwie - w Kalifornii, oraz po jednej w kilku stanach, m.in. w Illinois.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski