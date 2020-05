USA: Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o 1297 (aktualizacja)

1297 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do ponad 101,5 tys.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 15,6 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 720 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys.

W USA z tygodnia na tydzień zmniejsza się odsetek badań z wynikiem pozytywnym, czyli wykrywającym SARS-CoV-2. Według ekspertów to jeden z kluczowych czynników przy analizie ustępowania epidemii.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z środy na czwartek.

W środę - zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczył 100 tys.; USA są pod tym względem zdecydowanym światowym liderem. Więcej niż co czwarty zmarły na Covid-19 jest Amerykaninem.

Pierwszą śmierć z powodu koronawirusa odnotowano w USA w lutym. 24 kwietnia bilans ofiar śmiertelnych w tym kraju przekroczył 50 tys. Podwoił się w nieco ponad miesiąc.