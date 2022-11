USA: Lider skrajnie prawicowej organizacji uznany za winnego w związku ze szturmem na Kapitol

Ława przysięgłych w Waszyngtonie uznała w środę przywódcę skrajnie prawicowej organizacji paramilitarnej Oath Keepers Stewarta Rhodesa za winnego zmowy w celu wzniecenia buntu, by nie dopuścić do przekazania władzy prezydenckiej. Sprawa ma związek ze szturmem na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Za winną zmowy w celu wzniecenia buntu uznano też przywódczynię grupy Oath Keepers działającej na Florydzie Kelly Meggs.

Rhodes i 10 innych członków jego organizacji zostało zatrzymanych w styczniu. Przysięgli podjęli decyzję w tej sprawie po blisko dwumiesięcznym procesie. Prokuratorzy posłużyli się nagraniami audio i wideo oraz szyfrowanymi komunikatami, które przesyłali sobie członkowie grupy, by dowieść, że Rhodes i członkowie jego ugrupowania wkrótce po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich z 2020 roku zaczęli przygotowywać "zbrojną rebelię", by nie dopuścić do przekazania władzy nowemu szefowi państwa.

Jak komentuje CNN, decyzja ławy przysięgłych jest ważnym sukcesem resortu sprawiedliwości USA i specjalnej komisji Izby Reprezentantów, która prowadzi dochodzenie w sprawie ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 r.

Zmowa w celu wzniecenia buntu to najpoważniejszy zarzut, jaki postawiono w związku ze szturmem na Kapitol; grozi za to do 20 lat więzienia.

Według dowodów przedstawionych przez oskarżycieli ekstremiści z Oath Keepers mieli organizować się, aby doprowadzić do siłowego zakłócenia pokojowego przekazania władzy.

Mieli m.in. organizować się w zespoły, by dostarczyć broń, rekrutować członków do wzięcia udziału w akcji, a także organizować specjalne szkolenia. Przygotowania te miały obejmować zarówno atak na Kapitol, jak i późniejsze plany siłowego przeszkodzenia w przekazaniu władzy Joe Bidenowi. Jeden z zespołów bojówki po wkroczeniu na teren Kapitolu prowadził poszukiwania spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Według cytowanych w oskarżeniu wiadomości Rhodes i inni członkowie wyrażali frustrację z powodu braku zdecydowanych działań ustępującego prezydenta Donalda Trumpa i uważali, że "patrioci muszą wziąć sprawy w swoje ręce".

Stewart Rhodes jest liderem i założycielem Oath Keepers. Jest prawnikiem, byłym spadochroniarzem armii USA i asystentem byłego libertariańskiego kongresmena Republikanów Rona Paula. Oath Keepers to luźno zorganizowana antyrządowa grupa paramilitarna, złożona głównie z byłych i obecnych żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb.