USA: M. Morawiecki: determinacja sojuszników jest kluczowa dla ukraińskiego sukcesu na froncie

Determinacja sojuszników jest kluczowa dla ukraińskiego sukcesu na froncie i powodzenia kontrofensywy. Polska i USA są zdeterminowane w przekazywaniu wsparcia, ale widzę rosnące zmęczenie opinii publicznej, szczególnie w Europie Zachodniej; tu są moje obawy - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Szef polskiego rządu od wtorku przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W czwartek spotkał się z przedstawicielami amerykańskiego think tanku Atlantic Council. W rozmowie został zapytany o ocenę sytuacji na Ukrainie i perspektywy, kiedy wojna może się zakończyć.

Morawiecki podkreślił, że kluczowa jest determinacja, w tym przede wszystkim determinacja sojuszników do stałego wspierania Ukrainy. "Polska i USA są zdeterminowane, żeby wspierać Ukrainę, ale potrzebujemy wszystkich sojuszników, ich pomocy i pełnego zaangażowania" - powiedział premier. Wskazał, że zarówno Polska, jak USA przekazują Ukrainie m.in. czołgi czy pojazdy opancerzone.

"Kijów chce uzyskać możliwie dużo uzbrojenia, by przygotować się do swojej ofensywy - to będzie kluczowe w kolejnej fazie wojny" - podkreślił premier. Jak ocenił, dla ukraińskiego sukcesu najważniejsze jest zdeterminowane wsparcie sojuszników.

"Myślę, że to jedna z najważniejszych kwestii - mam poważne obawy, że opinia publiczna w Europie zachodniej, może także w USA, jest coraz bardziej zmęczona. Widzę to zmęczenie wszędzie, w Europie zachodniej w szczególności" - zauważył Morawiecki.

Jak podkreślił, inaczej sytuacja wygląda w Rosji, gdzie opinia publiczna popiera Putina i jego działania, "tak, jak niemiecka opinia publiczna wspierała działania Hitlera w latach 30." "Nie powinniśmy zatem liczyć na wielką, rewolucyjną zmianę w Rosji, podczas gdy Putin liczy na taką zmianę na zachodzie; tu są moje poważne obawy" - wskazał Morawiecki

Premier ocenił, że Ukraina "udowodniła, że należy do wolnego świata, chce bronić naszych wartości: wolności, suwerenności, solidarności". Stwierdził, że Ukrainie należy zapewnić prostą ścieżkę dołączenia do NATO, która będzie uwzględniać gwarancje bezpieczeństwa. "Szczyt NATO w Wilnie jest najlepszym miejscem, żeby to uczynić. Mam nadzieję, że to dojdzie, choć nie będzie to łatwe" - powiedział szef polskiego rządu.