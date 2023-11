USA: Manifestujący poparcie dla Izraela Żyd zmarł w Los Angeles po "konfrontacji" z propalestyńskimi demonstrantami

Uraz głowy spowodował w poniedziałek śmierć żydowskiego uczestnika proizraelskiej manifestacji w Los Angeles w amerykańskiej Kalifornii - przekazała policja. Zmarły 69-latek stracił przytomność po "fizycznej konfrontacji" z uczestnikami konkurencyjnej, propalestyńskiej demonstracji.

Przyczyną zgonu - wykazała sekcja - był uraz głowy spowodowany tępym narzędziem. Policja prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Nie ma nagrania zdarzenia, jednak pojawiła się informacja, że 69-letni Paul Kessler został uderzony megafonem w głowę przez uczestnika propalestyńskiej demonstracji - podała agencja AP. Inna wersja wydarzeń mówi, że został popchnięty i uderzył głową o krawężnik.

Jeden z rabinów Los Angeles, Michael Barcley zaapelował do wiernych na platformie X by nie wyciągali pochopnych wniosków. "Policja jest ostrożna ze stawianiem zarzutów. Musimy zrobić to samo; i nie pozwólmy, aby stało się to iskrą, która rozpęta piekło" - napisał.