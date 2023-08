USA: Matka Kadyrowa i ośrodek wypoczynkowy dla dzieci "Artek" na liście objętych sankcjami

Matka czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa - Ajmania znalazła się wśród 11 rosyjskich obywateli, na których w czwartek ministerstwo finansów (skarbu) USA nałożyło sankcje w związku z przymusowym wywozem ukraińskich dzieci do Rosji. O restrykcjach poinformował prezydent USA Joe Biden.

Na sankcyjnej liście jest także ośrodek wypoczynkowy dla dzieci "Artek" na zaanektowanym Krymie i jego dyrektor Konstantin Fiedorenko, a także szef rządu Czeczenii Muslim Chuczjew, komisarz ds. praw człowieka w Czeczenii Mansur Sołtajew, rzecznicy praw dziecka w rosyjskich obwodach kałuskim, biełgorodzkim i rostowskim.

Waszyngton twierdzi, że osoby wymienione na zaktualizowanej liście sankcyjnej biorą udział w nielegalnym wywozie ukraińskich dzieci do Rosji lub do niekontrolowanych przez Kijów regionów Ukrainy.

"Te dzieci zostały ukradzione swoim rodzicom i trzymane są z dala od swoich rodzin. To haniebne. I dziś ogłaszamy nowe sankcje, by pociągać do odpowiedzialności winnych tych przymusowych transferów i deportacji oraz żądamy, by ukraińskie dzieci zostały zwrócone swoim rodzinom" - napisał Biden w oświadczeniu z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy.