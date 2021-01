USA: McConnell: nie ma szans, by proces Trumpa w Senacie zakończył się przed 20 stycznia

Lider republikańskiej większości w Senacie Mitch McConnell ocenił w środę, że nie ma szans, by proces dotyczący uznania prezydenta Donalda Trumpa winnym "podżegania do powstania" w Senacie zakończył się przed 20 stycznia i zaprzysiężeniem Joe Bidena.

Do uznania Trumpa winnym "podżegania do powstania", o co oskarżyła go Izba Reprezentantów, potrzeba głosów 67 ze 100 senatorów.

Senat - jak wyjaśnia portal CNN - musiałaby potem zatwierdzić dodatkowe głosowanie, by pozbawić Republikanina Trumpa możliwości startowania w wyborach w przyszłości oraz prezydenckiej emerytury.

Ze względu m.in. na kwestie proceduralne mało prawodpodobne jest, by senacki proces rozpoczął się przed 20 stycznia.