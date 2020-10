USA: Media: Amerykanie nie powinni być wprowadzani w błąd w sprawie zdrowia Trumpa

Amerykanie nie powinni być wprowadzani w błąd w kwestii zdrowia zakażonego koronawirusem Donalda Trumpa - oceniają w poniedziałek media w USA. I zarzucają Białemu Domowi, że w tej sprawie zajmuje wymijające stanowisko.

"Wall Street Journal" w komentarzu redakcyjnym ocenia, że sobotnia konferencja prasowa zespołu medycznego prezydenta "była fiaskiem". "Prezydencki lekarz Sean Conley udzielał wymijających odpowiedzi w kwestii tego czy Trumpowi podawano tlen" - zauważa.

W ocenie konserwatywnej gazety odmowa udzielenia klarownej odpowiedzi w tej sprawie przez doktora sprowokowała media do szukania jej. "Prasa szybko doniosła, że Trump dostał tlen w Białym Domu przed wylotem do szpitala Walter Reed" - odnotowuje.

Conley "wprowadzał również w błąd" w sprawie tego, kiedy stwierdzono u Trumpa koronawirusa - pisze "WSJ". Lekarz w sobotę mówił o "72 godzinach". Oznaczałoby to, że SARS-CoV-2 wykryto u prezydenta w środę, a nie w czwartek - tak jak informował Biały Dom. Po konferencji Conley poprawił się i potwierdził, że Trump miał pozytywny test na Covid-19 w czwartek.

"WSJ" za "jeszcze dziwniejsze" uznaje to, co powiedziano dziennikarzom po sobotniej konferencji. Źródło z Białego Domu przekazało wtedy, że objawy choroby u prezydenta były przez ostatnie 24 godziny niepokojące. Agencja Associated Press pisała później, że źródłem tym był szef personelu Białego Domu Mark Meadows. Trump - jak donosiło CNN - miał być później na niego za to wściekły.

"Niektóre sprawy powinny być trzymane z dala od opinii publicznej z powodów personalnych (...). To nie powinno jednak dotyczyć podstawowych kwestii związanych z przebiegiem choroby Trumpa, powagi objawów czy szczegółów leczenia" - pisze "WSJ".

"Amerykanie chcą znać prawdę o zdrowiu prezydenta, gdyż ma to wpływ na obecne rządy i na wybory. Biały Dom powinien uspokajać Amerykanów nie radosnymi rozmowami, ale codziennymi medycznymi konferencjami, które mają być szczere i kompletne" - kończy swój artykuł "WSJ".

W podobnym tonie utrzymany jest komentarz redakcyjny "New York Timesa". Liberalna gazeta twierdzi, że "opinia publiczna nie potrzebuje wiedzieć o każdym szczególe, ale nie zasługuje na to, by wprowadzać ją w błąd".

Dziennik pisze, że po kilku dniach od diagnozy Trumpa "nawet podstawowe fakty o jego chorobie są trudne do zdobycia". Wśród nich "NYT" wymienia to kiedy wykryto zakażenie, jak wysoka była gorączka najważniejszego polityka w USA oraz jakie były powody jego hospitalizacji.

"Biały Dom jest wymijający i tajemniczy" - uważa "NYT". W ocenie gazety otoczenie prezydenta "sprawia wrażenie pogrążonego w chaosie", a jego współpracownicy "nie wiedzą, co się dzieje".

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski