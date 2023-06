USA: Media: Amerykanie są coraz starsi

Populacja Stanów Zjednoczonych jest starsza niż kiedykolwiek w historii; rekordowo wysoka mediana wieku sięga 38,9 lat - poinformowały media. Jest to gwałtowny wzrost, bowiem według spisu powszechnego w 2000 roku mediana wieku wynosiła 35, a w 1980 roku - 30 lat.

"Stanowi to kolejny dowód, że podobnie jak mieszkańcy wielu krajów europejskich i azjatyckich, Amerykanie siwieją, co staje się wyzwaniem dla siły roboczej, gospodarki i programów społecznych" - zauważa w czwartek "New York Times".

Zdaniem ekspertów na rosnącą medianę wieku wpływa głównie niski wskaźnik urodzeń. Ich liczba gwałtownie spadła w pierwszym roku pandemii Covid-19. Od tamtej pory wzrosła, ale od recesji w 2007 roku pozostaje na bardzo niskim poziomie w porównaniu z poprzednimi pokoleniami.

Powodem starzenia są też ograniczenia w napływie imigrantów. Nowi przybysze to na ogół dorośli ludzie w wieku produkcyjnym i mają więcej dzieci niż rodowici Amerykanie.

Wśród stanów, Maine (mediana wieku 44,8) jest najstarsze, a Utah (31,9) - najmłodsze. W hrabstwach o populacji powyżej 100 tys. mieszkańców najstarsze okazało się Sumter na Florydzie (68,1 lat).

Amerykanie są wciąż młodsi niż Europejczycy z medianą wieku 44 lata.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski