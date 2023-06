USA: Media: Berlusconi przez dekady dominował i definiował włoską politykę

Silvio Berlusconi był postacią, która przez dekady dominowała i definiowała włoską politykę, zmieniła włoską kulturę, ale też podzieliła społeczeństwo i przedkładała swój interes nad rządzenie państwem - piszą w poniedziałek amerykańskie media, komentując śmierć byłego premiera. Zwracają uwagę, że choć za granicą był uważany za karykaturę, utrzymywał sympatię Włochów nawet w obliczu wielu skandali.

"Przez ponad trzy dekady, ten drobny kolos siedział okrakiem na wąskim włoskim półwyspie, monopolizując media, manipulując mechanizmy władzy i zniewalająć wyobraźnię zarówno przyjaciół, jak i wrogów" - napisał "Washington Post", podsumowując działalność Berluscioniego w nekrologu.

CNN ocenił, że Berlusconi zdefiniował epokę we włoskiej polityce, choć sam często przedkładał swój osobisty interes nad dobro kraju, starając się m.im. dostosować prawa włoskie tak, by chronić się przed organami ścigania w związku z wieloma skandalami.

"Wall Street Journal" zwraca uwagę, że były premier, który doszedł do władzy jako najbogatszy Włoch i właściciel medialnego imperium, w pełni wykorzystywał swoją pozycję monopolisty na rynku telewizyjnym, by zdobyć władzę, a już zdobywszy ją, by promować i strzec interesów swoich biznesów. M.in. dzięki temu jego koncern Mediasat jest jedną z największych firm medialnych w Europie.

"New York Times" i "Washington Post" podkreślają, że mimo że za granicami Włoch Berlusconi był często wyśmiewany, to we Włoszech przez cały czas cieszył się popularnością części społeczeństwa, potrafił wrócić po każdej porażce i odgrywał kluczową rolę w polityce, nawet po tym, jak przestał być premierem.

"Dla masy ludzi, Berlusconi wydawał się zdolny do dokonania zmian. Wydawał się nowy. Niektórzy zapamiętają go jako człowieka, który mógł zrobić więcej, by zmodernizować kraj. Dla innych, będzie wielkim demoralizatorem włoskiego społeczeństwa i zajmie całe pokolenie, by wyjść z marazmu, który wprowadził" - ocenił w "Washington Post" politolog Roberto D'Alimonte z rzymskiego uniwersytetu LUISS.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński