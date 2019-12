USA: Media po wyborach w W. Brytanii: Johnson z silnym mandatem do brexitu

Brytyjski premier Boris Johnson otrzymał niepodważalny mandat do przeprowadzenia brexitu - oceniają w piątek media w USA po wygranej konserwatystów w wyborach do Izby Gmin. Porażkę Partii Pracy uznają za ostrzeżenie dla Demokratów przed zbytnim skrętem na lewo.

O "przytłaczającym zwycięstwie" i "miażdżącej naganie" dla lidera laburzystów Jeremy'ego Corbyna pisze "Washington Post". Dziennik zwraca uwagę, że zdaniem obserwatorów Partia Pracy przesunęła się za bardzo na lewo.

W USA ugrupowanie to wspierali politycy uznawani za progresywnych, np. kongresmenka Alexandria Ocasio-Cortez. "WP" przytacza tezę profesora Simona Usherwooda z University of Surrey, że wyniki brytyjskich wyborów to lekcja dla demokratycznych senatorów Bernie'ego Sandersa i Elizabeth Warren, pretendentów do otrzymania nominacji Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA; zdaniem Usherwooda oboje przesuwają się za daleko od centrum ugrupowania i w ten sposób zmniejszają swoje szanse na wyborczy sukces.

W czwartek ostrzegał przed tym lider sondaży wśród Demokratów Joe Biden. "Zobaczcie, co się stało, kiedy Partia Pracy przesunęła się tak daleko na lewo" - mówił na spotkaniu z wyborcami były wiceprezydent USA.

"WP" odnotowuje, że opowiadający się za brexitem brytyjscy konserwatyści odbili liczne regiony tradycyjnie głosujące na Partię Pracy i zwyciężyli na przedmieściach Londynu, gdzie brexit nie jest popularny.

"Wybory dały Johnsonowi niepodważalny mandat do wycofania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w styczniu, chociaż umowa brexitu musi jeszcze zostać zatwierdzona w parlamencie, a miną miesiące, a może lata negocjacji, nim wypracowana zostanie obiecana umowa o wolnym handlu z Europą" - pisze dziennik.

W ocenie "Wall Street Journal" skala zwycięstwa Johnsona może dać mu dodatkowe karty przetargowe w negocjacjach z Brukselą, a także "większą elastyczność" w kraju. Według dziennika premier Wielkiej Brytanii nie będzie już tak zależny od parlamentarzystów, którzy chcą twardego wyjścia kraju z UE.

"Wysiłki, by odwrócić referendum w sprawie brexitu, są martwe. Wielka Brytania opuści UE w przyszłym miesiącu. Niejasne jest jednak, na jakich warunkach (...)" - odnotowuje "New York Times".

Nowojorski dziennik ocenia, że Johnson ma mało czasu na zawarcie porozumienia handlowego z UE. "Jeśli nadal będzie odrzucał prośby o kolejne przedłużenie (wyjścia z UE - PAP), tak jak obiecywał w kampanii, Wielka Brytania może ostatecznie być zmuszona handlować z Europą na zasadach Światowej Organizacji Handlu", co byłoby - jak ostrzega - "odpowiednikiem bezumownego brexitu".

Media w USA z uznaniem piszą też o dobrym wyniku wyborczym Szkockiej Partii Narodowej (SNP), która domaga się drugiego referendum niepodległościowego w Szkocji. "Johnson musi stawić czoło odradzającym się ruchom nacjonalistycznym w Szkocji i Irlandii Północnej, które zdecydowanie sprzeciwiają się brexitowi i mogą go użyć jako powodu do odłączenia się od Wielkiej Brytanii" - pisze "NYT".