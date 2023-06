USA: Media: ukraińska ofensywa to gra na czas; chcąc przypodobać się wyborcom, Republikanie mogą zablokować pomoc USA dla Kijowa

Ukraińska ofensywa to gra na czas, również ze względu na zbliżające się wybory w USA i szanse na dalsze amerykańskie dofinansowanie, które z uwagi na kampanię wyborczą może zostać zablokowane w Kongresie przez Republikanów - pisze w piątek portal Axios.

Sukcesy i tempo ukraińskiej kontrofensywy mają wielkie znaczenie w Waszyngtonie, gdzie przedwyborcza polityka partyjna jest głównym zagrożeniem dla pomocy finansowej dla Kijowa - wyjaśnia Axios.

Istotne sukcesy kontrofensywy w najbliższych miesiącach ułatwią prezydentowi USA Joe Bidenowi wspieranie Ukraińców, a jest to teraz szczególnie ważne, ponieważ zbliżająca się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych ograniczy apetyt polityków na duże wydatki (na cele zagraniczne), zwłaszcza wśród Republikanów, których konserwatywna baza staje się coraz bardziej wrogo usposobiona do Ukrainy - ostrzega portal.

Spiker (przewodniczący) Izby Reprezentantów Kevin McCarthy już teraz wykluczył zaaprobowanie dodatkowego pakietu pomocowego dla Ukrainy, argumentując, że nie pozwoli na to limit wydatków ustalony z administracją podczas negocjacji dotyczących pułapu zadłużenia USA. Zapowiedział też, że nie pozwoli, by Senat znalazł metody obejścia tych limitów.

Sytuację dodatkowo utrudnia grupa skrajnie konserwatywnych republikańskich kongresmenów w Izbie Reprezentantów, którzy uznali, że McCarthy poszedł na zbyt duże ustępstwa w ustaleniach dotyczących limitu zadłużenia. "Ci rebelianci - spośród których wielu od dawna jest przeciwnych pomocy dla Ukrainy - domagają się, by wydatki rządu były zdecydowanie poniżej ustalonego limitu i grożą, że jesienią doprowadzą do zawieszenia działalności rządu (shutdown)" - wyjaśnia Axios.

Proukraińscy Senatorzy z obu partii usiłują znaleźć metodę na przeforsowanie w Kongresie dodatkowego pakietu pomocowego dla Ukrainy; lider republikańskiej mniejszości w Senacie Mitch McConnell i przywódca Demokratów w Senacie Chuck Schumer wydali wspólny komunikat, w którym apelują o dofinansowanie wojennych wydatków Kijowa oraz kosztów nie związanych bezpośrednio z potrzebami wojska.

Ale, jak powiedział McCarthy portalowi Punchbowl News: "nie wiem, co oni tam (w Senacie) planują, ale (...) to nie przejdzie".

Ponadto ubiegający się o powrót do Białego Domu były prezydent Donald Trump powiedział wielokrotnie, że "zakończy wojnę (na Ukrainie) w ciągu 24 godzin", co powszechnie uznano za eufemizm oznaczający w praktyce, że "Trump zmusi Kijów do kapitulacji" - pisze portal.

Zapytany przez NBC, czy czasem ma wrażenie, że walczy "zgodnie z politycznym kalendarzem USA", prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odparł bez wahania: "tak" - przypomina na zakończenie Axios.