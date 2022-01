USA: Media: Żołnierze elitarnej jednostki zostaną wysłani do Europy

Żołnierze elitarnej 82. dywizji powietrznodesantowej z Fort Bragg w Karolinie Północnej zostanie wysłana do Europy w ciągu 72 godzin - podała w poniedziałek lokalna telewizja WRAL z Karoliny Płn. Żołnierze dywizji brali udział m.in. w ewakuacji Kabulu.

Telewizja powołała się na swoje źródła, lecz nie podała szczegółów. Służby prasowe Fortu Bragg oznajmiły, że informacje o jakimkolwiek wysłaniu wojsk musi zostać potwierdzona przez Biały Dom.

W poniedziałek rzecznik Pentagonu John Kirby ogłosił, że 8,5 tys. żołnierzy przebywających w bazach w USA zostanie postawionych w stan podwyższonej gotowości, by w razie potrzeby mogli zostać szybciej wysłani do Europy. Dodał jednocześnie, że ostateczna decyzja o dyslokacji sił nie zapadła i należy ona do NATO, bo zdecydowana większość ze zmobilizowanych żołnierzy ma wejść w skład 40-tysięcznych Sił Odpowiedzi NATO (NRF).

Kirby stwierdził też, że nie ma też decyzji na temat osobnego wzmocnienia wschodniej flanki NATO, choć trwają na ten temat konsultacje z sojusznikami i USA są gotowe do dostarczenia takiej pomocy.

82. dywizja powietrznodesantowa to jedna z najsłynniejszych amerykańskich jednostek wojskowych, stanowiąca siły szybkiego reagowania. Ostatnią zagraniczną misją żołnierzy była ewakuacja cywili z lotniska w Kabulu.